網傳綠竹筍有毒 害慘筍農

市議員楊朝偉（右）指出，綠竹筍飽受謠言所苦，桃園大溪、復興在地生產的綠竹筍，沒有農藥殘留問題。（甘嘉雯翻攝）

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中國時報
／桃園報導

綠竹筍有毒？目前是綠竹筍盛產季節，市議員楊朝偉指出，「林員外要大家別吃竹筍」影片近日捲土重來，不少民眾都接獲Line或網路訊息，讓桃園市大溪、復興區筍農「人心惶惶，也讓價格一落千丈」，筍農苦不堪言，對於網路謠言，警察局長黎文明說，就可疑或違法的傳聞截圖，協調各單位將消息下架，並且查IP揪出來源。

影片流傳 稱用劇毒農藥

「竹筍有劇毒，吃了會得癌症」楊朝偉說，這樣的謠言造成筍價慘跌，筍農欲哭無淚，他特別要求警察局，針對網路上或社群的不實謠言，能夠做好查察及防治的工作，更希望桃園市政府能夠出面闢謠並澄清，給辛苦的筍農們支持。

這段謠言影片由自稱林員外的男子說「竹筍都用劇毒農藥，這真的母湯、真的母湯」，還說農民俗稱的是「好年冬精（不是年年冬精）」是加保扶水懸劑，已經禁用，且從來沒有核准使用在竹筍身上。

無妄之災 筍價一落千丈

楊朝偉說，目前用在竹筍上的農藥都不是劇毒藥品，但卻只見農委會出來闢謠，而桃園山區盛產綠竹筍，卻未見農業局及新聞處出面，「謠言一傳再傳，假的恐怕會變成真的」，呼籲相關單位幫幫筍農。

警察局表示，若接獲網路謠言，會進行截圖了解，若跨局處業務，則會告知各單位一起進行，同時結合各單位將消息下架、查IP，找出散布消息的源頭。

(中國時報)

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