彰化員林火車站 機車族找嘸位

友善列印
中國時報
／彰化報導

彰化縣的機車違規停車嚴重，每年多達9730件，違停熱點集中在彰化和員林火車站方圓500公尺內，欲轉搭火車、客運的機車族常為找不到車位火急攻心，並抱怨常被開單。增加機車停車位，已是重要課題。彰化縣政府表示，將研議增加周邊路段機車停車位，並評估實施收費管理。

霸佔人行道 住商抱怨

彰化縣的機車共81萬多輛，是縣民主要的交通工具； 近年來鼓勵使用大眾公共運輸，公共運輸市占率為18％，創下近8年來新高，但民眾仍詬病，騎機車趕火車、趕公車，兜了老半天找不到停車格，真是「被打敗！」

機車停放空間不足，衍生違停亂象，行人道被霸占，占據店家門口，連無障礙的停車空間也被入侵，住商都抱怨，更衝擊城市的門面形象。彰化縣警察局交通大隊統計，去年彰化縣機車違規停車共9730件；其中彰化市5335件、員林市2854件。

無規畫車位 只能違停

更誇張的是這麼多件違停，高密度地集中在彰化市和員林火車站方圓500公尺範圍內，分別2824件、2521件，比率多達52.93％和88.33％。為什麼來停車？答案幾乎都是為了轉搭火車和公車；為什麼違停？機車族火大了，「拜託，沒人想違規好不好？問題在找不到車位啊！又不規畫機車位，沒事就來開單。」

縣府表示，會邀集公所共同研議增加周邊路段機車停車位，並評估實施收費管理，提高供給數和周轉率，便利機車轉乘使用，引導公共運輸無縫接軌。

(中國時報)

網傳綠竹筍有毒 害慘筍農 婦幼停車位上路 市府慢半拍

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。