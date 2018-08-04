彰化員林火車站 機車族找嘸位

2018年08月04日 04:10 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣的機車違規停車嚴重，每年多達9730件，違停熱點集中在彰化和員林火車站方圓500公尺內，欲轉搭火車、客運的機車族常為找不到車位火急攻心，並抱怨常被開單。增加機車停車位，已是重要課題。彰化縣政府表示，將研議增加周邊路段機車停車位，並評估實施收費管理。

霸佔人行道 住商抱怨

彰化縣的機車共81萬多輛，是縣民主要的交通工具； 近年來鼓勵使用大眾公共運輸，公共運輸市占率為18％，創下近8年來新高，但民眾仍詬病，騎機車趕火車、趕公車，兜了老半天找不到停車格，真是「被打敗！」

機車停放空間不足，衍生違停亂象，行人道被霸占，占據店家門口，連無障礙的停車空間也被入侵，住商都抱怨，更衝擊城市的門面形象。彰化縣警察局交通大隊統計，去年彰化縣機車違規停車共9730件；其中彰化市5335件、員林市2854件。

無規畫車位 只能違停

更誇張的是這麼多件違停，高密度地集中在彰化市和員林火車站方圓500公尺範圍內，分別2824件、2521件，比率多達52.93％和88.33％。為什麼來停車？答案幾乎都是為了轉搭火車和公車；為什麼違停？機車族火大了，「拜託，沒人想違規好不好？問題在找不到車位啊！又不規畫機車位，沒事就來開單。」

縣府表示，會邀集公所共同研議增加周邊路段機車停車位，並評估實施收費管理，提高供給數和周轉率，便利機車轉乘使用，引導公共運輸無縫接軌。

(中國時報)