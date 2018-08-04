婦幼停車位上路 市府慢半拍

嘉義市一家大賣場特別設置夜間女性停車位，優遇婦女開車族。（廖素慧攝）

友善列印
中國時報
／嘉市報導

婦幼停車位新制本月1日上路，嘉義市政府初估法定配置停車位至少60餘個，目前配置20個，但已有300餘人申領婦幼停車識別證，議員張秀華質疑民間企業早已設置婦幼親子停車位，市府的腳步太慢，跟不上政策，市府交通處表示，下周將通盤研議。

張秀華說，8月1日婦幼停車位新措施上路，孕婦、育有6歲以下兒童的民眾可以到東、西區公所申領停車識別證，經查詢2區公所，3天來，共有近300人申領育兒停車證、35人申領孕婦停車識別證，但公有停車場配備婦幼專用停車位僅20個，未達法定格位。

法定最少60 才配20個

張秀華說，依規定，今年12月16日以前婦幼專用停車位須達到法定配額停車格，嘉義秀泰影城、知名的大賣場等民間業者早已紛紛備配婦幼或親子專用停車位，禮讓婦女或親子停車需求，市府的腳步反倒落後了，例如市政府大樓地下停車場、市府北棟大樓預定地停車場等公有停車場皆缺乏婦幼專用停車位。

民間業者配合 政府不彰

市府交通處長游志祥表示，依中央規定公部門附設公共停車場應保留該停車場2％停車位，供孕婦、育有6歲以下兒童者停車，但停車位少於25個則不用設置，全市公有停車場約有3000多個停車位，初估法定婦幼專用停車位約需60多個，下周將與相關單位通盤研議規畫，不排除針對婦幼使用率較頻繁的場所要求加強配置。

(中國時報)

彰化員林火車站 機車族找嘸位 觀賞魚重鎮 屏東首辦國際賽

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。