婦幼停車位上路 市府慢半拍

2018年08月04日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

婦幼停車位新制本月1日上路，嘉義市政府初估法定配置停車位至少60餘個，目前配置20個，但已有300餘人申領婦幼停車識別證，議員張秀華質疑民間企業早已設置婦幼親子停車位，市府的腳步太慢，跟不上政策，市府交通處表示，下周將通盤研議。

張秀華說，8月1日婦幼停車位新措施上路，孕婦、育有6歲以下兒童的民眾可以到東、西區公所申領停車識別證，經查詢2區公所，3天來，共有近300人申領育兒停車證、35人申領孕婦停車識別證，但公有停車場配備婦幼專用停車位僅20個，未達法定格位。

法定最少60 才配20個

張秀華說，依規定，今年12月16日以前婦幼專用停車位須達到法定配額停車格，嘉義秀泰影城、知名的大賣場等民間業者早已紛紛備配婦幼或親子專用停車位，禮讓婦女或親子停車需求，市府的腳步反倒落後了，例如市政府大樓地下停車場、市府北棟大樓預定地停車場等公有停車場皆缺乏婦幼專用停車位。

民間業者配合 政府不彰

市府交通處長游志祥表示，依中央規定公部門附設公共停車場應保留該停車場2％停車位，供孕婦、育有6歲以下兒童者停車，但停車位少於25個則不用設置，全市公有停車場約有3000多個停車位，初估法定婦幼專用停車位約需60多個，下周將與相關單位通盤研議規畫，不排除針對婦幼使用率較頻繁的場所要求加強配置。

(中國時報)