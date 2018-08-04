觀賞魚重鎮 屏東首辦國際賽

2018年08月04日 04:11 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

台灣是昔日養殖王國，其中觀賞魚活體出口產值逾台幣10億元，若加計周邊產業將高達40億，位處國境之南的屏東是全台養殖重鎮，為擦亮觀賞魚之都的美名，由民間業者舉辦首屆國際交流賽，已有多國玩家報名，屆時將有來自各國、數百魚種爭豔競美，賽事精彩可期。

數百魚種 爭豔競美

此次國際交流賽將有來自大陸、香港、星馬及菲律賓等多國玩家參與，競賽魚種鎖定孔雀魚、鬥魚、羅漢魚與金魚；屏東生技觀賞魚養殖發展協會理事長李奇燦指出，孔雀魚與金魚是全球經人為育種改良歷史最為悠久的魚種，不論品種、競賽標準均建立完整，在世界各地均有收藏家。

鬥魚則由東南亞發跡，早期做為賭博用，後來改良出極具觀賞價值展示級鬥魚；羅漢魚是透過多種魚種雜交選育改良而成，在國內多做為風水魚。

比賽等級 價值不斐

李奇燦說，有外國玩家不惜跨海來到屏東，只為了買一條觀賞魚，可見此區養殖技術已享譽全球。有著12年飼養金魚經驗的玩家時瑞章更表示，比賽等級魚種一隻喊到百萬日幣，若加上周邊飼料、魚缸與維生設備，全台40億產值恐怕還被低估。

10日即將在屏東市仁愛國小舉辦的首屆國際交流賽，活動期間更提供鑑賞與飼養講座，台灣展鬥交流協會會長吳宜哲指出，相較外銷蓬勃發展，國內市場顯得安靜許多，因此希望透過賽事帶動更多玩家投入，同時擦亮屏東觀賞魚之都的美名。

(中國時報)