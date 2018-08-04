悠遊卡數位付 年底前嗶上路

2018年08月04日 04:10 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

悠遊卡公司6月26日董事會通過要推動電子支付，北市議員徐世勳質疑，悠遊卡公司是全台最大電子票證公司，不僅市占率、消費金額逐年下降，推動電子支付也慢半拍。悠遊卡公司董事長林向愷對此表示，預計今年底開放「數位付」，方便使用者網路消費，未來則研擬推出悠遊卡自有電子支付系統。

電子支付成為趨勢，徐世勳3日在議會交通部門質詢指出，悠遊卡是全國市占率最高的電子票證公司，進軍電子支付市場應有優勢，卻拖到現在才要做，起步實在太慢，尤其是一卡通早已結合銀行、通訊軟體跨足電子支付，悠遊卡公司要如何因應？

林向愷回應，申請電子支付須思考損益兩平及商機，目前國內各大電子支付大部分都嚴重虧損，因應悠遊卡經營電子支付，預計年底先推出「數位付」，讓持卡人可在實體商店線下支付小額消費，線上進行網路交易，因需要連線所以無法做交通票證。

林向愷分析，「數位付」優勢在於未滿20歲沒有信用卡也可以使用，不像電子支付要年滿20歲才能申請，但單次消費上限仍為1000元、每卡儲值上限1萬元。

徐世勳追問「數位付」下一步，是否發展成自有的電子支付系統「悠遊卡Pay」？林向愷點頭未直接回覆；至於「數位付」與「悠遊卡Pay」如何定位，林向愷說，「數位付」提供使用者網路消費，但無法做交通票證，「悠遊卡Pay」則在籌備研議中。

(中國時報)