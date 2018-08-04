超跑好威 好車節豪氣登場

2018年08月04日 04:10 中國時報 王揚傑 ／新北報導 宋原彰、／新北報導

新北市經發局3日起連續3天在板橋第一運動場舉辦「新北好車節」活動，展售180台認證中古車，現場猶如盛大的汽車嘉年華，吸引眾多民眾到場賞車，其中，當年全新市價1760萬元的mclaren 650s、房車界超跑美稱的Alpina B7、Audi R8超跑等，成為注目焦點。

新北市經發局、新北市汽車商業同業公會合辦「新北好車節」活動，現場還安排充氣溜滑梯、小型賽車場，成為親子最佳去處，3日一早湧入大批民眾，大人賞好車，小孩玩小車，主辦單位還邀請辣妹勁歌熱舞，將氣氛炒熱到最高點。

展售會除了二手認證車，還有不少夢幻逸品，例如出廠年份2010年的Alpina B7，展售價127萬元2014年出廠的Range Rover、2014年mclaren 650s spider、2016年Audi 18 R8 coupe V10等。

新北市副市長葉惠青受邀主持開幕典禮表示，為了協助中古車市場資訊透明化，將舉辦公平交易講座，也會在公會官網放上買賣教學影片，現場展示車輛均通過TACA檢驗，希望提供消費者更安心的購車環境。

有25年資歷的中古車達人黃碧堂現場講解辨識中古車的撇步，車輛在泡過水後，內裝底部、儀表板下方處容易生鏽，而且座椅皮革、海綿會變硬；而重大事故車可以透過觀察車體葉子板內側得知，前後葉子板如果有燒焊過痕跡，即為事故車。若民眾不慎購買到黑心中古車，可透過汽車公會鑑定開立證明，未來可當成司法訴訟的證據。

(中國時報)