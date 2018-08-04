探索太空 賴揆送259億元大禮

科技部長陳良基（左）贈送福爾摩沙衛星7號模型給行政院長賴清德，並預祝福衛7號未來發射順利。（邱立雅攝）

友善列印
中國時報
邱立雅／竹市報導

台美合作的福爾摩沙衛星7號現已完成準備工作，接續福衛3號的氣象監測工作，預計明年赴美發射。行政院長賴清德與科技部長陳良基3日上午至國家研究院太空中心，了解福衛7號最後的整裝作業，來替台灣科技研究發展「加持」，送上259億預算大禮，並預祝福衛7號發射順利。

台灣從1991年起規畫發展國家太空科技發展長程計畫，第一期從1991年至2006年，培養太空科技基礎能力，成功完成3項衛星計畫、發射3枚火箭、8顆衛星，其中包括即將退役的福衛3號。第二期為2004年至2018年，目的建立太空科技初期自主研發技術，完成了2項衛星計畫，包括正在運行中的福衛5號。而第三期計畫則從2019年至2028年，預計精進自主研發技術，賴清德表示行政院已核定259億預算。

福衛7號整裝工作包括安裝衛星電池、確認太陽能板飛行型態、安裝熱多層絕緣體以及進行衛星最後校準作業。陳良基指出，去年8月25日熬夜等待福5發射的感動時刻，到現在準備送福衛7號上太空，有3項最特別的地方：展現系統整備能量、衛星升天後太空中心操控能力以及信號處理接收的訊息將發送全世界。

3日當天上午10時45分，賴清德等人現場見證福衛5號經過台灣上空，地面接收訊號的過程。「務必要成功！」賴清德表示，太空發展是國家的驕傲，福衛7號有助氣象觀測發展，希望第三期計畫明年啟動後，台灣的太空技術更加精進、自主，讓台灣成為擁有太空科技的國家。

福衛7號計畫為台美大型國際合作案，由台灣國研院太空中心與美國國家海洋暨大氣總署共同執行，福衛7號任務之一為建立高可靠度操作型6枚衛星系統，擴大在天氣預測與太空天氣監測效能，在台美合作也展現出正向的科技外交意義。

(中國時報)

超跑好威 好車節豪氣登場 七搶三 中市中西區大亂鬥

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。