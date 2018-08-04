七搶三 中市中西區大亂鬥

2018年08月04日 04:10 中國時報 陳淑芬 ／台中報導 ／台中報導

台中市議員選舉中西區（第十選區）參選大爆滿，應選3席，但民進黨及國民黨各提名2人，時代力量提名由民進黨挖來的李國楨；前國民黨中常委柯貞竹及律師吳光中將以無黨籍參選，7人表態角逐並已陸續成立競選總部，選情糾結，競爭激烈。

角逐中西區議員，民進黨是現任議員江肇國及立委黃國書服務處執行長黃守達；國民黨為議員張宏年兒子張彥彤及公平里長陳駿霖；時代力量是吉龍里里長李國禎，黨派間交戰已激烈萬分。

爭取連任的江肇國說，參選者眾、個個實力不容小覷，他任內積極推動舊市區再生，改善交通、改造河川已見新生，希望選民支持，已經做對的事要延續下去。黃守達指出，民進黨將聯手作戰，爭取2席全上，以市長林佳龍各里選舉後援會串聯市長、議員及里長選舉大團結。

張彥彤指出，他初試啼聲，另有前國民黨中常委以無黨籍參選，擔心國民黨選情不如想像樂觀，2席恐中箭落馬，他積極投入服務及公益，爭取認同。陳駿霖則表示，以過去中西區選舉投票結果分析，國民黨在麻園頭附近8個里應還有1席空間，他擔任里長13年，以服務爭取第2席。

李國禎則說，雖近來民眾對時力的政黨認同度不錯，他也耕耘地方20年，但財力不足，只能一步一腳印，以服務來爭取民眾支持。

柯貞竹則指出，社會已厭惡藍綠惡鬥，她以「無色覺醒，溫柔力量」訴求，將以無黨籍身分參選。吳光中則表示，須有專業法律人士投入地方自治，他有10多年執業律師等經驗，希望爭取服務地方的機會。

(中國時報)