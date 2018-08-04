成大醫學院研究大樓動土

2018年08月04日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

成大智慧型老人醫院預計明年動土，聚焦於高齡醫學發展，成大醫學院盼了20年，終於等到新建大樓，「醫學院第2研究大樓」3日動土，明年也將首設牙醫系並招生，加上老人醫院籌設，未來，成大將型塑台灣高齡醫學重鎮，引領智慧跨域老年醫療先鋒。

行政院日前核定國內首間國立專責老人醫院興建計畫，將由成功大學附設醫院興建「老人醫院」，同時，成大醫學院創設35年來，唯一新建工程「醫學院第2研究大樓」也宣告動土，斥資8.4億元興建地上11層新大樓，將聚焦在高齡醫學相關議題研究及基礎醫學研究。

成大校長蘇慧貞表示，台灣人口老化速度全球第一，老化相關疾病治療、預防策略、個人化醫療及居家照護規畫，是醫學上重要挑戰。結合成大校本部、醫學院及成大醫院資源與臨床經驗，進行跨域醫療技術開發與應用研究，伴隨明年新建全國第一座智慧型老人醫院，未來成大成為台灣高齡醫學重鎮。

成大醫學院院長張俊彥表示，原來的研究大樓空間不敷使用，研究、教學限縮嚴重，如今新建大樓，明年也將首招牙醫系，成大醫學院屆時將有7系，堪稱圓滿。他透露，來成大後身材愈來愈圓，與推動醫學院第二研究大樓有關，因自籌款一部份來自募款，他努力參與各式餐會、爭取募款，「付出不小代價」。

(中國時報)