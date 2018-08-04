貨櫃玩創意 市集旅館接棒開

2018年08月04日 04:11 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

創意貨櫃不退燒！高市經發局為活絡美麗島商圈，打造「KL樂高雄貨櫃市集」4日將開幕，集結在地4家餐飲業者及啤酒廠商，炒熱商圈人氣，擬營運至明年2月底。另外，有建商打造高雄唯一一家貨櫃旅館，正如火如荼趕工，預計年底開幕。

美麗島大道一帶的中山路、中央公園周邊商圈蕭條，經發局提出振興商圈試辦計畫，找來業者投資活絡當地經濟，運用高雄特色「貨櫃」元素，在中山、民生路口打造「KL（Kaohsuing Legend）樂高雄貨櫃市集」。

經發局指出，目前進駐的有老四川麻辣火鍋、享溫馨KTV、師傅Bus炸雞、小澡堂馬桶冰及台灣麒麟、百威、虎牌啤酒精心妝點6只色彩繽紛貨櫃，搭配圓環綠茵草坡，要以美食、燈光、啤酒、音樂，打造城市綠洲。

4日開幕特別邀請到食尚玩家主持人黃鐙輝、曾子余分享貨櫃市集吃喝玩樂秘訣，以及DJ Gina夜晚輕電音享受悠閒周末。5日舉辦爸爸節周末派對，除有Spartan Family Day 斯巴達親子戶外訓練營外，人氣樂團「旺福」熱情開唱。

另外，位在大立百貨正對面的「貨櫃屋」，層層往上堆疊貨櫃鋼構，相當吸睛，近來引起熱議。其實，這是建商投資的貨櫃旅館，10層樓高、規畫40間客房，目標搶在今年底前開幕，但旅館名稱及房價仍在討論階段。

(中國時報)