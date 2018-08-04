貨櫃玩創意 市集旅館接棒開

高市經發局為活絡美麗島商圈，打造「KL樂高雄」貨櫃市集將於4日開幕。（柯宗緯翻攝）

友善列印
中國時報
／高雄報導

創意貨櫃不退燒！高市經發局為活絡美麗島商圈，打造「KL樂高雄貨櫃市集」4日將開幕，集結在地4家餐飲業者及啤酒廠商，炒熱商圈人氣，擬營運至明年2月底。另外，有建商打造高雄唯一一家貨櫃旅館，正如火如荼趕工，預計年底開幕。

美麗島大道一帶的中山路、中央公園周邊商圈蕭條，經發局提出振興商圈試辦計畫，找來業者投資活絡當地經濟，運用高雄特色「貨櫃」元素，在中山、民生路口打造「KL（Kaohsuing Legend）樂高雄貨櫃市集」。

經發局指出，目前進駐的有老四川麻辣火鍋、享溫馨KTV、師傅Bus炸雞、小澡堂馬桶冰及台灣麒麟、百威、虎牌啤酒精心妝點6只色彩繽紛貨櫃，搭配圓環綠茵草坡，要以美食、燈光、啤酒、音樂，打造城市綠洲。

4日開幕特別邀請到食尚玩家主持人黃鐙輝、曾子余分享貨櫃市集吃喝玩樂秘訣，以及DJ Gina夜晚輕電音享受悠閒周末。5日舉辦爸爸節周末派對，除有Spartan Family Day 斯巴達親子戶外訓練營外，人氣樂團「旺福」熱情開唱。

另外，位在大立百貨正對面的「貨櫃屋」，層層往上堆疊貨櫃鋼構，相當吸睛，近來引起熱議。其實，這是建商投資的貨櫃旅館，10層樓高、規畫40間客房，目標搶在今年底前開幕，但旅館名稱及房價仍在討論階段。

(中國時報)

成大醫學院研究大樓動土 買30元牙線棒 雲端發票中百萬元

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。