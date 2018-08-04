823戰役60年 老英雄追思同袍

2018年08月04日 04:10 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

適逢823炮戰勝利60周年，新北市長朱立倫3日出席由中華民國823戰役戰友總會舉辦的追思紀念會，與理事長連城珍、國防部政治作戰局中將聞振國及逾500名參戰老兵，一同緬懷、紀念當年為國家犧牲奉獻的國軍先烈。

朱立倫表示，感謝當年參加823戰役的戰友，付出血汗及青春保衛國家安全，除向奮戰犧牲的烈士致上最高敬意，也期望喚醒民眾體認「戰爭無情、和平無價」的真諦，珍惜現在得來不易的和諧社會。

他提到，為紀念一甲子的和平，新北市政府與新北市戰役戰友協會及金門縣政府合作，將舉辦823炮戰60週年文史展，希望能以歷史為鏡，提醒和平之可貴。

朱立倫說，全國823戰友多是當年參與戰役的老兵，平均年齡超過70歲，協會中8、90歲的戰友也很多，新北市對於長輩的關注及照顧相當重視，除了新北動健康及長者免費配老花眼鏡等多種社會福利政策外，長照政策也是新北非常重視的一環，包括銀髮俱樂部、公共托老中心、老人共餐、以及日間照顧等福利政策，希望未來可以提供更多的服務，讓長輩在新北市開心生活。

連城珍表示，在炮戰發生時隨著洛陽艦數度執行台灣海峽的巡弋與運補任務，他認為在面對危險時能勇往直前，絕不輕言退縮的精神，正是當年贏得823炮戰的重要關鍵。

民政局長江俊霆說，目前全國823戰友總會會員約1萬5000多人，平均年齡超過80歲，多數已凋零，每年藉由紀念活動，讓這些老英雄齊聚823紀念公園。

(中國時報)