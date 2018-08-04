雲林準托育 2家簽約

2018年08月04日 04:10 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

公共托育新制8月1日上路，托嬰業者、保母大多還在觀望，雲林縣已有2家私立托嬰中心與縣府簽約成為準公共化托育機構。縣府社會處表示，0到2歲的嬰幼兒約9500名，多數由父母照顧，委託托嬰中心與合格保母照料約750名。

將0到2歲嬰幼兒送到準公共化托育機構，每月托育補助提高至6000元，前提是托嬰中心、保母必須簽約加入。

新制倉卒上路，許多縣市都尚未召開說明會，甚至部分縣市有托嬰中心與保母醞釀串聯不加入，政策美意家長看得到吃不到，也很心急。

目前雲林縣已有2家加入，分別是虎尾的「心心寶貝」（可收38人）、斗南的「愛寶」（可收30人）。

社會處表示，雲縣現有10家私立托嬰中心，每月收費上限1萬3000元；全縣354名合格保母，在職率約85％，每月收費上限1萬4000元至1萬5000元。

雲林縣每年新生兒約4500人至4700人，因農業縣的緣故，嬰幼兒多數由父母或爺奶照顧，其中，獲祖孫托育補助有1200名，委託托嬰中心有203名、給保母帶有540名。

對雲林縣新生兒家長而言，一般家庭爺爺奶奶受訓通過取得托育結業證書，就可獲祖孫托育補助4500元，比起送給托嬰中心、保母帶每月還要支出7000元至8000元還划得來。

(中國時報)