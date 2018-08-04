團購夯店春鑫突倒閉 欠百萬薪

2018年08月04日 04:11 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

以吐司香酥條在團購市場打響名號的夯店「春鑫食品」驚傳無預警倒閉！近60名員工討嘸薪，被欠逾百萬薪水，就連合作的上下游廠商貨款恐怕也要不回。高市勞工局3日表示，目前聯繫不上負責人，但已請勞工盡速申請勞資爭議調解，協助後續事宜。

春鑫食品形象廣告自述，創立於1992年，供應各式吐司、漢堡、麵包，開發300多種品項，合作店家超過2000家，遍布各大連鎖早餐、餐廳、百貨商場，秉持服務第一、服務365天不打烊，而有消費者鼓勵，更有信心深耕台灣、發揚國際，對比如今人間蒸發，聽來格外諷刺。

近年春鑫食品交由第2代接班，還進軍網路團購市場，成功以香酥麵包條征服民眾味蕾。而上月春鑫還在人力銀行網站徵才找司機、作業員，以時薪或月薪最高38K計算。不過，有廠商也私下抱怨，春鑫供貨出包、態度不良、做生意方式惹議。

春鑫表現上看起來風平浪靜，未料突然關下鐵門不經營，也難怪員工認為老闆是惡意倒閉。近60名員工做白工，7月領不到薪水，怒向勞工局投訴。合作廠商也怒控，業者電話都不接，損失難以計算；更有廠商控訴，春鑫是「有計畫」倒閉，「月底以前小姐還有接電話，根本算好時間要落跑」。

勞工局主秘皮忠謀指出，2日下午派員前往春鑫食品公司訪查，發現大門深鎖，無人應答。經查公司投保人數近60人，員工擔心無法在每月發薪日拿到薪水，勞工局請勞工提出積欠工資、資遣費或退休金情事，將協助辦理事業單位歇業事實認定，以利勞工後續向勞保局申請工資墊償。倘若業者確實欠薪，最重可罰100萬元。

(中國時報)