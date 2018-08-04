3歲童溺水 幼教師責任較大

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中國時報
／新北報導

中和某幼兒園3歲男童2日意外在三峽某景觀餐廳水池溺斃，檢警訊問後，3日傍晚將幼兒園4名家族成員及餐廳業者移往地檢署複訊，釐清刑事責任；新北市政府也啟動公安平台並前往現場聯合稽查，發現業者雖多處違規，但幼兒園老師恐應負較大責任。

三峽有木里景觀餐廳傳出3歲幼童溺斃案件，檢警調查發現，當天幼兒園是由57歲翁姓園長和兼任司機的先生盧男，以及擔任幼兒園老師的2個女兒及2位家長，帶著16位學童前往餐廳烤肉。

長女盧姓老師供稱，16個孩子分為4組，由父母與她們姊妹各自負責一組，林姓男童分配在母親那組。林童在戲水時有上岸走來走去，當時有叫他不要過去比較深的水池，但沒想到竟會發生憾事。

業者則喊冤表示，當地為「消防池」，且標示兒童應由家長陪同才能下水，且案發當時有小朋友目睹幼童溺水卻沒呼救，全案因幼兒園方面疏忽所致。檢方則表示，目前相關刑事責任尚在調查釐清中。

事件發生後，新北市政府也立刻啟動公安平台，3日前往景觀餐廳會勘。

地政及工務局指出，該餐廳僅有原先申請的民宿建物合法，其他部分則疑為違建，工務局也將稽查後處置。

消防局認為，當地並無消防池必要；消保官則指出，只要供民眾戲水，業者就應該負有管理責任，但現場2個深淺不同的水池有不同出入口，且有標示及適當區隔，幼兒園教師應該要負起較大責任。

公安平台發言人、消防局科長程昌興指出，違建部分將由工務局清查，幼兒園疏失由教育局處理，市府各局處也會深入了解是否還有其他疏失。

(中國時報)

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