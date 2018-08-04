同窗爆料高中交女友 侯友宜冒冷汗

友善列印
中國時報
／新北報導

國民黨新北市長參選人侯友宜外溢效應遍及全台，侯的嘉義高中3年同班同學、嘉義鄉水上鄉長參選人陳德榮，3日北上找侯友宜合拍形象照時，陳德榮爆料侯高中上課打瞌睡、交女朋友，侯冒冷汗否認，還要其他同學作證沒此事，拍照會場瞬間成了同學會。

「侯友宜的小平頭，跟當年念高中時一模一樣！」陳德榮透露，鄉下孩子營養不良，侯友宜跟他都瘦瘦小小，高三時他坐侯後面，常把腳翹在侯的椅子上磨擦止癢，侯轉頭要他「賣嘎搖了啦，這樣我怎麼念書？」陳則回嗆「你哪有在念書？都在打瞌睡吧？」讓侯哈哈大笑。

陳德榮更爆料，侯友宜高中很帥、有交女朋友，不然一定考上台大，侯友宜立刻澄清：「胡說八道，他怎麼知道我有交女朋友！」侯還拉著一旁其他同學幫忙作證說：「這個吼，絕對、絕對不能亂說的喔！我流冷汗了，真的沒有啦！」

嘉義中埔鄉民代表參選人吳明哲也帶常地特產方塊酥、小火車模型前來與侯合照，希望侯加持幫忙行銷嘉義特產。他說，侯就像「大家的火車頭」，帶領大家走對的方向。

此外，國民黨新北議員參選人葉元之、陳偉杰、廖先翔與王威元昨舉行「與神同刑」記者會，質疑蔡英文、蘇貞昌從萬里蟹品牌、前瞻計畫、統籌分配款及深澳電廠等議題聯手欺騙新北市民，造成損失逾1767億元。蘇貞昌辦公室反擊，記者會內容不知所云，「只有通靈才看得懂」。

(中國時報)

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