大專生赴菲 見習咖啡產業

「2018年菲律賓咖啡產業實習計畫」實習學生在當地篩選咖啡豆。（中山大學提供）

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中國時報
／高雄報導

中山大學等10名大專學生日前赴菲參加「咖啡產業實習計畫」，團員們親自從咖啡樹的培育、照護、加工、品飲、行銷等，認識菲律賓的咖啡產業，這次計畫也藉由「新南向」，鼓勵青年學子開啟對東南亞國家新的認識。

教育部菲律賓經貿產學資源中心與中山大學東南亞研究中心合作推出「2018年菲律賓咖啡產業實習計畫」，從全國各大專校院124名報名學生中，選出10人於7月18日至8月1日，到菲律賓參加為期15天的咖啡產業見習合作。

這次計畫探索菲律賓北部主要咖啡產地柯迪勒（Cordillera），讓團員們親自參與、認識柯迪勒地區的咖啡產業基礎知識、高山有機咖啡種植、咖啡基礎知識及加工、咖啡製作及品嘗，與市場的經營操作等。

由於參與學生均對咖啡有高度熱誠，其中不乏具有咖啡植栽病蟲害研究、咖啡烘豆機設計、咖啡品牌經營、咖啡種植加工，甚至咖啡品質鑑定等實務與能力，令菲方也很驚艷，期待雙方年輕世代透過「咖啡」有更多交流。

有3年咖啡店工作經驗的中山大學企管系學生林怡廷認為，透過與產地最直接交流，有利於業者與顧客間的互動，清華大學學生郭奐均則說，菲國的見習讓他們從咖啡樹的培育種植到產業如何永續發展，對咖啡有了更深認識。

(中國時報)

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