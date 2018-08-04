市有眷舍搬遷補助 明年元旦截止

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中國時報
／台北報導

早期政府為照顧公務員，提供眷屬免費住眷舍，北市府為鼓勵搬遷訂定自治條例，給予搬遷戶10萬元至160萬元不等補助費，由於不少住戶都在觀望，眷舍收回成效不如預期，經市府檢討後修正自治條例，經議會三讀通過，明年1月1日起將不再發放補助，但市府若沒眷舍開發需求，仍可免費居住。

各政府機關早年給予公務員免費眷舍福利，在1983年前申請眷舍者，都能免費居住，市府為集中利用眷舍，鼓勵住戶搬遷，訂定自治條例提供補助，依照眷舍地點、面積，給予幾十萬元費用，另還有公共工程拆遷補償，一次可領160萬。

北市財政局指出，自治條例實施14年來，2000多戶市有眷舍陸續收回，今年5月剩餘400多戶，幾乎已無在職員工。

由於不論住戶居住多久，最後都能領到搬遷費，多數人不願提早搬走，導致眷舍收不回來，北市過去規畫將建中眷舍再利用，作為社福據點，結果全區有2、3戶不搬，整棟因此無法整修。

市府說，因中央2007年停止發放搬遷補助，市長柯文哲也決定廢止自治條例，2015年提送廢止案後，有議員認為要給予住戶緩衝期，要求財政局提修正案明訂落日期限。

台北市市有眷舍房地處理自治條例經市府檢討，送進議會三讀通過，明定2019年1月1日起失效，也就是市有免費眷舍明年起將不再給搬遷費。

(中國時報)

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