推動中華台北公投 國民黨站出來

2018年08月04日 04:10 中國時報 主筆室

東亞青運取消，台中市長林佳龍宣稱要到大陸遊說並提出申復，行政院長賴清德更荒謬，指責是「蔣介石堅持『漢賊不兩立』退出聯合國」才造成今天的困境，意圖轉移焦點。蔡總統希望「維持現狀」，客觀情勢卻重演民進黨仇中舊套路，兩岸愈對抗，台灣愈受傷，民進黨愈要以對抗刺激選情。

首先要指出，賴清德所謂的「蔣介石主動退出聯合國」，是獨派製造已久的謠言。1971年2758號決議前夕，蔣介石已經願意放棄安理會席次予對岸，接受美方「雙重代表權」提案；後來因為我方票數不足，連「雙重代表權」都不可得，才不得不在2758號案表決前主動退會，以免陷入受辱地位。這段過程網路搜尋隨手可得，青史豈容盡成灰。

獨派流傳的另一個謠言「台灣只要換個國名，就可以繼續留在聯合國」更是自欺欺人。新國家加入聯合國，需要經過安理會推薦，然後大會同意。先不論中共擁有安理會否決權，當時台灣「留下來」的票數就不足了，憑什麼認為以「新國家」加入，票數反而足夠？

中共反對「兩個中國」、「一中一台」並非始自今日，而是中共建政至今的一貫方針，否則中共何必封殺中華民國留在聯合國？依此邏輯，怎能期待中共接受台灣換個名字，以新國家的身分加入？又怎能期待中共面對「台獨正名公投」會無動於衷？賴清德以行政院長之尊，卻公然扭曲事實，試圖將東亞青運的責任牽連到蔣介石，只能顯示獨派已經「沒步」，倒退回凝聚支持者的困境。

在東亞青運成為選舉議題的此刻，藍綠兩黨在比賽的，是誰比較能夠保障台灣選手的權益。獨派的「正名公投」此路不通；賴清德、林佳龍的種種表演，只是在累積選舉相罵本。

國民黨應當在東亞青運一事扮演什麼樣角色？政治力本不應該介入體育，但1981年以「中華台北」名義重返奧會的《洛桑協議》，是政治力；「東京奧運正名公投」，是政治力；對岸施壓取消東亞青運，當然也是政治力。

面對政治力，必須以政治力來抵消。40年來，台灣用「中華台北」參加了APEC、WTO以及許多國際組織，對台灣人民可說是「不滿意，但可接受」。獨派最讓人不解的是，明明知道「中華台北」是台灣當前現實中的最好選項，卻偏偏要詆毀這個象徵，然後自困在「現實我」與「理想我」的落差中而痛苦不堪。獨派「明知不可為而為之」，堅持推動「東奧正名公投」，當然不是天真地以為就能夠獲得國際奧會同意，而是要在政治運動的過程中，讓台灣人民從心底疏遠「中華」2字。

要抗衡「正名公投」、維繫中國認同、重建兩岸信任，進而恢復東亞青運，最可行的手段莫過於由國民黨領銜推動「中華台北公投」，訴求以「中華台北」現狀參與奧會等國際賽事。「中華台北公投」的意義在於，讓主張「維持現狀」、參與重於形式、務實而不務虛的民意，有一個表態的管道。現在連署公投恐怕來不及「綁大選」，但可以讓社會有一股動能，關切兩岸對立所帶來的風險，停止兩岸的「惡意螺旋」。

只要「中華台北公投」連署成案，藍營就可以說服對岸不再封殺東亞青運，這才是保障選手比賽權益最有效的方式。

綠營固然會把「中華台北公投」操作成「與對岸唱和」，這是老派國民黨對認同問題畏首畏尾的根源，但這已是老招，也已逐漸失效。然而，蔡英文總統民意支持度只剩下23.4%，獨派姚文智選市長的支持度剩不到10%，另一調查顯示，46.3%民眾願意在兩岸同屬一中下與大陸談判，顯示民眾對綠營對抗路線的憂心。民意已大幅翻轉，國民黨卻仍然底氣不足，那麼，不如拿一張民進黨入黨申請書填一填算了。

國民黨作為主張九二共識的最大在野黨，黨主席吳敦義責無旁貸，有義務領銜推動「中華台北公投」，勇敢和綠營比賽愛台灣，證明自己有能力改善兩岸關係，有能力保障運動員參與世界級競賽，爭取榮譽。從「中華台北公投」開始搶回兩岸問題主動權，接著還可以主動出擊，與柯文哲討論成立「兩岸一家親」、「台灣人也是中國人」聯盟的可能性。

兩岸外交惡意螺旋不會在東亞青運事件後結束，APEC領袖會議是下一個可能的衝突點，2020年東京奧運更事關重大，台灣要盡快釋出正確訊號，才能避免孤立。身為民進黨的主要制衡力量，國民黨還不站出來嗎？

(中國時報)