2018年08月04日 04:10 中國時報 主筆室

蔡總統上任後，兩岸關係外弛內張，最近大陸主導取消東亞青運、陸委會阿Q式地抵制金廈引水典禮，原本緊繃的兩岸關係雪上加霜。不料蔡總統又多了個豬隊友蔡易餘立委，火上加油在FB發表歧視陸配的言論惹眾怒！

蔡易餘在臉書寫道：「中國從最近東亞青還是航線代碼一事處處打壓台灣，我們把陸配和外配做差別待遇，剛剛好而已啦！」製造族群對立，引爆相關團體極度不滿。

新住民發展協會理事長徐春鶯痛罵「撕裂族群的劊子手，堪稱立委中的敗類」；國民黨立委林麗蟬痛批蔡易餘公然歧視新住民，要給予最嚴厲譴責，並呼籲蔡向全體國人致歉。

蔡易餘這番言論不會是民進黨的主張，相信蔡總統更不會認同。因蔡總統曾公開揭示民進黨的基本價值是落實族群平等、支持多元文化。

蔡易餘是嘉義縣布袋鎮人，布袋家鄉有很多新住民，他選舉時強調「嘉義人、家己人」，以爭取更多新住民支持，沒想到當上立委後竟po文歧視陸配。更離譜的是，律師出身的蔡易餘拗功一流，人在荷蘭得知被罵翻了，就發聲明稿辯解：「即使是歐美先進國家在對來自不友善國家的移民，也是施予差別待遇。」

顯然「蔡律師」忘了他的立委身分。因立法院為了促進各族群和諧、落實憲法保障族群平等之精神，已研擬提出「反族群歧視法」草案。

蔡易餘歧視陸配的言論或許只是幹話，但族群歧視問題常因政治人物的煽動而加劇對立。兩岸關係已夠緊繃，蔡總統該如何制約像蔡易餘這樣的豬隊友，恐怕比天天端出夢幻利多政策，更能爭取民心！

(中國時報)