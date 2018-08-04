2018年08月04日 04:10 中國時報 卓亞雄

7月12日內閣改組，民眾希望能去蕪存菁，耳目一新。迄今3周過去，還真有趣，每日一出包，隨時大驚奇，民眾目不暇給。前一齣戲還在舞台上搞笑，接手的下一齣已化好妝、蓄勢待發。

還好內閣改組已是端午龍舟賽後2周才宣布的，要不然萬一「功德團隊」也要下水攪和，那會是什麼局面呢？中途有人落水可能不意外，以目前為止的表現來看，沒翻船就算萬幸了。

新內閣看來似乎很有創意，一日一政策，一日一驚奇。按理，如果內閣是一龍舟隊伍，龍舟的舵手、總指揮官當然是行政院長，他應該扮演擊鼓、吹哨的發號司令，讓龍舟奪旗之路沒有雜音。但現在看來，這個新隊伍的狀況還不少。

年底選舉將近，「賴隊長」應該想要開始衝刺了，最近還把他的「台南經驗」──準公共化托育政策趕在8月1日上路。但賴隊長儘管一路上「左槳…、右槳…」，「咚、嗆…」地喊破了嘴，龍舟隊裡的槳手好像自主性挺高的，各划各的。龍舟本該是像箭般地直達終點衝刺，現況卻是航路扭來扭去，抓不準方向。

先說教育部長葉俊榮，他的重要任務是解開台大校長聘任的結，因為他說「我有決策空間」，所以大家都在看，「有溫度的」葉部長要如何划過台大校長案這個漩渦。目前看來並不順利。

至於因為「舌戰」有功，被拔擢出任天下第一部內政部長的徐國勇，馬上被看出操槳功力還不行，而且嘴炮老是回打到自己。先是要求「見警率」提高，讓基層員警罵翻；接著提出「青年一成自備款購屋」，被網友炮轟，還得由次長出面解圍。

過去鮮少露臉的交通部長吳宏謀也是話題高手，一露臉就是財神爺之姿，先說高鐵不僅考慮南延屏東，未來還可繞過中央山脈逕赴花東。沒錯，交通部長就是要這樣豪氣！當年台灣高鐵與交通部簽約，「老闆」私下承諾的苗栗、彰化、雲林3個幽靈站，怎麼落實？結果還是要簽約方自己設法；哪像吳部長管你三七二十一，吊胃口的支票開了再說。

如果划龍舟時，隊員個個都「嘿呦、嘿呦…」埋頭划槳，連臉都沒露，那很可能白划了，所以一定要伺機而動，爭取露臉機會。像環保署就「表現不錯」，以一票之差通過重啟深澳電廠，在亮相好一段時間後又新闢戰場《空氣汙染防治法》修法，讓二行程機車、老舊柴油車大熱天圍著中華路環保署總部繞圈子，想不見報也難。至於爭議要怎麼收場？反正花的是納稅人的錢，好官我自為之。

衛福部本來業務的見報競爭力有限，不過賴隊長端出全國統一的育兒、托育補助「德政」，讓衛福部一下子忙翻了，這幾天部裡的諮詢專線被打爆，可能官員很想乾脆掉到河裡涼快涼快。

這艘雜音紛陳、划槳動作不齊的龍舟，出賽沒多久就讓人擔心，讓觀眾好奇他們要如何划到終點？看來賴隊長得多發揮一下他的「神力」，多花點時間點化一下動作老是出錯的隊員，免得他自己最後也落水。一旁的觀眾恐怕也得小心，免得龍舟翻覆時，被濺得一身髒水。

(中國時報)