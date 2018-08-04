賴清德莫侵犯總統職權

2018年08月04日 04:10 中國時報 華志豪

美國國會通過2019「國防授權法案」，要求川普政府強化台灣軍力戰備。行政院長賴清德隨即表態，希望國軍能加入美國與周邊國家的聯合軍演。賴清德高調議論國防事務，不僅侵犯憲法賦予總統的三軍統帥職權，操作軍事議題更容易升高兩岸對立形勢，使當前冷峻的兩岸關係雪上加霜。賴揆不可不慎！

賴清德自接任行政院長以來有兩個行為最讓人印象深刻，一是侵犯憲法賦予總統的職權，二是戮力實踐「務實台獨工作者」的身分。而且這兩個行為，賴揆一犯再犯。他在去年上任不久即公開表示：「我是一個主張台灣獨立的政治工作者」。此言一出，輿論即批評他發言不當。蔡總統也以兩岸政策立場是「維持現狀」回應，輕輕給予警告帶過。但這次賴揆發言又再度失了分寸，對國防事務下指導棋。

民進黨執政以來，兩岸關係降至冰點，即便如此，蔡英文仍謹小慎微，希望能藉「維持現狀」的兩岸政策緩解兩岸對立，力求其政權得以維繫。但賴院長似乎總是搞不清楚行政院長和總統職權的分際，發言逾權之外，和蔡總統的步調也不齊，容易讓外界對政府的政策方向起疑心。

7月23日外交部長吳釗燮接受美國媒體CNN專訪時表示，若無美國持續軍事支持，台灣易受北京武力占領。此話一出，被批評撈過界，侵犯國防部長的職權，而且也易引起中國大陸的反彈。吳釗燮7月30日再接受外國媒體聯訪時，被問及美軍駐沖繩陸戰隊是否可能部分移轉到台灣時，已改口說「在防衛上，台灣有自己的責任，必須確實防衛及保護自己的國家安全。」

但賴院長顯然對兩岸關係的敏感度和警戒心均不足。他8月2日受訪時，還公開呼籲美方邀請國軍參加美軍聯合軍事演習，挑動北京「外國勢力介入兩岸事務」的敏感神經。大陸國台辦隨即在3日，針對美國國會通過「國防授權法案」表示，「堅決反對美國與台灣地區進行任何形式官方往來和軍事聯繫，民進黨當局企圖挾洋自重，只會造成台海局勢更加緊張動盪，兩岸關係更加複雜嚴峻。」兩岸關係恐因賴揆一段無實質意義卻又充滿挑釁的發言進一步惡化。

美國國會最後通過的「國防授權法」版本，已將先前「要求美軍參加台灣漢光演習」的文字刪除，這亦即宣告國軍莫說要參與美軍聯合軍演，就連邀請美軍來台參與國軍漢光演習都已不可能，賴院長又何必去踩紅線，打「有限度的台灣牌」挑釁大陸呢？

當前國事如麻，期待賴揆多用心在內政問題上，施政能更加深思熟慮，例如妥善處理好育兒及托育補助的新政策，而不要一再侵犯總統的職權，或做影響兩岸關係的發言。

（作者為台北論壇基金會主任）

(中國時報)