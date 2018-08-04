偷用核電 得了便宜還賣乖

2018年08月04日 04:10 中國時報 葉宗洸

8月第1天的中午酷熱難當，全台氣溫飆破37度，尖峰用電量也因此創下歷史新高。幸運的是，仍在試俥階段的大林新2號機組滿載加入供電，使得當日的供電備轉容量率尚能達到6.17%，勉強維持「供電吃緊」的黃燈。相較於今年5月尖峰用電量同樣創新高時，備轉容量率動輒掉到6%以下的「供電警戒」橘燈，情況明顯改善不少。

沒想到，這竟成了執政團隊說嘴的依據，行政院長賴清德一再強調「台灣沒有缺電的問題，只是電剩的不多」。似乎忘了，若不是備轉容量率貢獻度達2.7%的核二廠2號機在6月中加入供電，整個7月加上8月頭兩天，將只有2天可見到黃燈，其餘31天都會是令人不安的橘燈。

前總統馬英九與前行政院長江宜樺日前出面力挺「以核養綠」公投連署活動，記者會結束後，經濟部能源局立即出面反駁，除了重彈「發展核電不是世界趨勢、以核養綠不可行」的老調，甚至抨擊持續使用核電有核災風險且核廢無法處理，推動以核養綠是「飲鴆止渴」的行為。這種說法來自正在使用4部核電機組滿載發電的政府，只能說是「得了便宜還賣乖」。

發展核電是不是世界趨勢？其實只要在網路稍微搜尋一下日本、南韓、英國、中國大陸、沙烏地阿拉伯、印度、巴基斯坦等國的核電發展計畫，便可輕易發現此一世界趨勢。

今年3月倫敦帝國學院格蘭森研究所的學者Neil Hirst發表了一篇〈核電在低碳世界的角色〉文章，文中特別提及核能是今日已開發國家中低碳電力的最大來源，就全世界而言，核能也是僅次於水力發電的低碳電力來源。Hirst還說，全世界都負有減緩氣候變遷的責任，英國因此必須在2050年達成轉型至低碳能源系統的目標，但這絕不能只依賴再生能源，英國需要可充當基載的新核電廠來作為低碳能源系統的主架構，因為現有的儲能技術還不足以協助不穩定的再生能源成為基載電力。這正是百分之百的以核養綠。

當今政府始終不願承認現行的能源政策過於躁進，但我們現在已可預見，未來7年的火力發電比例必須進一步提高，完全無助氣候變遷的緩解。更令人憂心的是，當再生能源的發展進度不如預期時，被取代掉的基載核電將因《電業法》第95條的規定無法運轉發電，而我們卻連備用救急的方案都沒有。到底誰才是真正「飲鴆止渴」的人？答案其實已經很明顯了。（作者為國立清華大學工程與系統科學系教授）

(中國時報)