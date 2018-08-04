2018年08月04日 04:10 中國時報 王皓平

據政府統計資料，台北市已經連續3年為人口負成長，連續2年的淨遷出人口達到2萬人；而一水相隔的新北市，遷出的人口比遷入的人口還多。不論是身為首都的台北市，或是位於首都圈的新北市，其實不用政府的政策引導，社會的流動已經讓雙北生活圈減壓了。多數的原因指稱房價過高，台北居、大不易，因而用腳投票，移居其他縣市。

其實台北市人口的減少未必跟房價有十足的關係，其原因在於地方的經濟前景。看看台北市忠孝東路四段，以前主幹道的兩側為黃金店面，一店難求，但如今，不少所謂的黃金店面拉下了鐵門，貼上了招租公告，不少已貼了數個月，明顯代表過去經濟榮景時期的租金價格已無法招到廠商進駐。現在店面很多是短期租約的「特賣店」，沒有裝潢或是變成少量人力成本、甚至無人看管的「夾娃娃機店」。一葉知秋，從忠孝東路四段的景況就可了解台北市的商機如何了。

根據瑞普萊坊不動產經紀及顧問公司今年6月底所發布的「城市財富指數」，去年台北市在全世界的排名位居第15名，但今年由於商用不動產交易量屢創新低，只剩本土自用買方，使得台北市的排名驟降到第43名。

台北市空屋數逐年攀升，人口逐年流失，新生兒逐年減少，國民小學每班人數縮減，當前中央政府還要推動首都減壓，減壓的手段包括吸引雙北民眾遷移到中南部，或將中央政府機關南遷，這就像南水北引一樣，在規模有限的環境挖東補西，但這只是既有資源的轉移，看不出能夠增益全台灣的整體福祉。（作者為國家政策研究基金會副研究員）

(中國時報)