老屋改造 文創錢坑

南夜大舞廳曾是台中四大舞廳之一，吳宗穎及其團隊欲將其改建成餐廳，因資金問題而延宕。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導
文創名人吳宗穎（本報資料照片）

台灣的文創園區近年一直是對岸取經的標的，然而活化城市裡的閒置空間，承接政府的ROT或OT案，所需要面對的成本與風險，亦不足為外人道。創辦紅點文旅，承接台中審計新村OT案，打造成熱門打卡景點「審計368新創聚落」的文創名人吳宗穎2日晚間在臉書發文指出，為資金缺口而「面臨了我人生最大的失敗」。

300萬「賣了公司」

紅點文旅和審計368新創聚落都以獨特風格受到文青的喜愛，紅點文旅曾被英國《每日快報》、《每日郵報》譽為全球最好玩的飯店，審計新村也已損益兩平，但團隊主管不諱言，是南夜大舞廳的老建築改造計畫超出預期地龐大，近半年一直是靠借貸、質押讓公司存活，以及讓員工領得到薪水。也因此吳宗穎求助無門時，上個月底與一港資簽下十分不利的條約內容，吳宗穎無奈表示「等於是變賣了公司」。

資金缺口300餘萬，卻無法由審計368新創聚落填補，吳宗穎提及：「園區是綁定投資金額不能改變的！」

「乘風破浪」難過錢關

經營華山文創園區已10年的王榮文便指出，每個城市目前處理閒置空間或歷史古蹟再利用，不外乎ROT或OT案，在管理上不論是法源或公部門與民間各自的解釋空間來說，對經營者而言是「在風險中乘風破浪」，華山前5年都在虧損，後5年才轉虧為盈，但王榮文坦言至今仍是「乘風破浪」，永遠有不同的關卡要面對。「賠錢時沒人會同情，成功了批評聲就來了」，王榮文感慨。

吳宗穎及其團隊指出，在與港資簽約10分鐘後，便另有友人為他借到了320萬，但港資方不同意毀約，並於隔日將錢匯入後啟動優先收購權，對於雙方協商的最新進展，吳宗穎及其團隊表示目前仍基於保密條款不得公開，但已有義務站出來的律師協助透過法律途徑希望能爭回公司的股權。

(中國時報)

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