今宵來尬舞 環肥燕瘦不拘

法國編舞家傑宏．貝爾作品《歡聚今宵》，邀請素人和專業舞者同台跳舞，主張舞蹈和肢體表現的多樣性。（台北藝術節提供）

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中國時報
／台北報導

享譽國際的法國編舞家傑宏．貝爾，長年試圖翻轉觀眾對現代舞的既定印象，他近年邀請素人上台和專業舞者同台演出的作品《歡聚今宵》（Gala），將首度在台登場。

傑宏．貝爾表示，他觀察現代舞蹈領域，「舞者的年齡大都介於20歲至35歲之間，身材勻稱、美觀又漂亮，我認為這太標準化了，有時也是藝術上的限制。」傑宏．貝爾認為，各式各樣的身體都應該要被呈現出來，「作為編舞者，要思考社會的多樣性，現代舞也該與社會有所連結。」

《歡聚今宵》的演出方式，舞台上會有一個立牌，上頭寫著不同的舞蹈指令，如「芭蕾」、「華爾滋」等，表演者一一接力上台，隨著指定的舞蹈類型而跳舞，觀眾可看見阿公跳芭蕾、小孩跳華爾滋、大嬸跳熱舞等，但不管是哪一種舞蹈類型，這些來自四面八方的素人舞者，都會非常認真地跳，即使芭蕾轉圈轉不好，也會認真表現，帶給觀眾截然不同的欣賞經驗。

傑宏．貝爾出生於1964年，2006年曾來台演出，代表作包括《傑宏貝爾》，作品裡他安排舞者全裸表演，互扯彼此的身體器官，在對方身上便溺，呈現人性的赤裸與真實；另一支舞作《泰國製造》，他和泰國編舞家克朗淳在舞台上以對話方式，激盪舞蹈的思考，這些作品都讓現代舞有更多可能性。

傑宏．貝爾表示，任何形式的舞蹈都有其價值和意義，「就像人人平等，沒有誰的價值比誰高或低，也因此，人人都可以跳任何一種舞蹈，觀眾也應該要被解放。」

(中國時報)

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