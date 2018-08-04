藝術穿越正義 就算衝突也感性

2018年08月04日 04:10 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

台灣宣告解嚴已近31年，蔡英文總統就任後，更以「轉型正義」為施政重要目標。國立台北藝術大學藝術跨域研究所所長、策展人黃建宏指出，全球在80年代後期已有大量的「轉型正義」發生，近期他策畫《穿越─正義：科技＠潛殖》展覽，回溯、呼應轉型正義議題，他表示：「藝術的感性能力，將是平衡生態重要的一環。」

黃建宏提出，若以2017至2019年來回溯，除了台灣解嚴30多年，亦是俄國「十月革命」100年、法國「六八學運」50年、「推倒柏林圍牆」50年，他表示，「過去80年代，透過轉型正義界分對錯，但到今日年輕人卻仍未對平等、權力資源等議題感到正義，社會運動持續上演。」他認為今日的支配關係已不只是上對下、強對弱，而是人與人的關係流動，此時看轉型正義，他強調「藝術的感性能力、幽微的思維，將對平衡生態尤其重要。」

《穿越─正義》邀集國內外12組藝術家參展，年紀最小、1991年次的台灣創作者張紋瑄，虛擬了一個評議《國際自殺大賽》的決選會議室，3組「候選人」各以提案報告陳述自己的自殺方案，張紋瑄並透過2年多的史料收集以及對史實人物的想像，將歷史上出現過的炸彈客等人物，以文件、當事人當時的衣著打扮等多元內容呈現，她指出：「讓觀者進入空間後，作為評議員的視角，也檢視自己對他人評價所伴隨的主觀。」

來自大陸的藝術家徐坦，歷來的藝術創作均以社會調查為主體，此次呈現他長年執行的2個項目，一是《關鍵詞》，研究中反映了大陸開放後與世界交往的意識變化；另一是《水．地─地盤》，研究了廣東蜑家人與土地的關係，蜑家人是以船為家的漁民，50年代大陸政府曾號召上岸，然而這樣的族群至今仍沒有土地安置，反應了資本社會下土地與人的關係。

藝術家看「轉型正義」，徐坦認為，民主化運動走至今日確實遇到停頓，但不論是對立、衝突，仍是值得尊重的過程；黃建宏也強調，如何透過對創作的珍惜而產生彼此對話的可能性，正是以藝術作品「穿越正義」的意義。

(中國時報)