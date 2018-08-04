醫師愛塗鴉 靠漫畫戒了遊戲癮

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中國時報
／台北報導

世界衛生組織近日將遊戲成癮列為精神疾病。曾以《醫院也瘋狂》獲得金漫獎的漫畫家林子堯，本業是精神科醫師，在青少年時期也是遊戲成癮患者，直到開始畫漫畫，才不再沉迷遊戲。他以過來人經驗談網路成癮現象，「網路或遊戲成癮之所以難治，因為不像憂鬱症吃藥會好，網路和遊戲其實是逃避，讓成癮者能逃到另一個世界。」

林子堯回憶，國中時為了逃避課業壓力，讓他開始沉迷線上遊戲如《天堂》、《楓之谷》，「那幾年只要一有空就玩，同學約我出去玩，我也不去，只想躲起來打電動，晚上也常熬夜偷玩。跟家人之間關係也不好，他們限制我玩遊戲的時間，但我一玩就會超過，就會被罵，我也會反嗆回去。」

林子堯表示，直到大學時，他將醫學生活畫成漫畫，在校刊上連載，得到師長同儕的回響，「我從畫漫畫得到回饋、成長和成就感。後來只要有時間，我寧可拿去畫漫畫，就不再過度沉迷於遊戲了。」

林子堯表示，他常到學校演講，對青少年談網路與遊戲成癮問題，診所也常見家長帶著遊戲成癮的小孩來就診，「在世界衛生組織列為疾病之前，許多醫師已經長期在處理這個現象。」

林子堯發現，對於遊戲成癮的青少年而言，家長的禁止不見得有效，需要長期觀察找到適合的管教方式，「對『沒玩電動會死』的成癮者而言，玩遊戲帶來現實生活中沒有的刺激、成功和成就感。」有的家長只要小孩一玩電玩就一直罵，「問題是一直罵狀況依舊沒有改變，反而陷入惡性循環。」

林子堯以個人經驗建議家長可以改個方式，「少責備遊戲成癮的孩子，轉而去培養孩子對其他事物的興趣。甚至家長自己可以接觸一下，了解孩子沉迷的遊戲，親子之間就能逐漸有話題。關係改善後，孩子沉迷於遊戲的時間自然就會變少。」

(中國時報)

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