陳奕迅放牛吃草 13歲女自由交友

2018年08月04日 04:11 中國時報 蔡琛儀 （香港傳真） 報導（香港傳真）

陳奕迅（中）風光與環球續約，和環球大中華區總裁暨執行長張松輝（左），及經紀人甘菁菁合影。

環球唱片3日在香港洲際酒店舉辦記者會，盛大宣布與陳奕迅續約，他不透露簽約金及期限等數字，「反正是有多沒少，不管數字還是發片量，時間也不會太長，剛剛好。」陳奕迅預告年底會發行粵語新專輯，但目前仍先釋出單曲為主；而他成立公司「易思音樂」7年，昨宣布簽下音樂人好友郭偉亮，也是公司第一個藝人。

陳奕迅今年剛拿下第3座金曲歌王寶座，在環球13年期間，發行過89張實體專輯，總銷量突破2000萬張，舉辦超過300場個人巡迴演唱會，獲得逾170座個人獎項，在歌曲和專輯的獎項更拿下超過200座，他笑說從環球前身寶麗金時期就是忠實粉絲，因此一切都是緣分。

帶妻女赴日度假

他上月27日剛過44歲生日，生日願望是希望身邊好友都能健康平安，並未許願來台置產，他笑稱自己不善投資，房產只有香港辦公室及住家，「還有一段時間要慢慢努力，真的不簡單。」

日前陳奕迅和老婆徐濠縈、女兒陳康堤共赴日本度假7天，算是生日之旅，女兒還擔任爸媽的貼身攝影師，他誇女兒是個善良、單純的女孩，每年生日都會收到女兒親手做的卡片，今年也不例外。

陳康堤今年13歲，他對女兒的交友持開放心態，認為她想公開男友時自然就會跟他說，「也可以說是放牛吃草，草沒了就會回來。」

(中國時報)