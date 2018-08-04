2018年08月04日 04:11 中國時報 李承陽 專訪

許書豪獻唱旺旺孝親獎歌曲，感情相當投入。（盧禕祺攝）

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第二屆旺旺孝親獎報名掃一掃

黃小琥、陳曉東、梁文音、郭雪芙、許書豪、noovy響應「第二屆旺旺孝親獎詞曲創作大賽」提倡的孝順理念，共同獻聲演繹第一屆得獎作品〈夢裡知多少〉，由阿沁擔任製作人，6組歌手用溫暖動人的歌聲深情唱出對父母由衷的愛與感謝，更分享了他們與父母之間的感動故事。

在錄音室演唱〈夢裡知多少〉時，其中一句歌詞「多想知道你永遠不會老」最令許書豪感動，「就想到現在父母的年紀，小時候帶你到大，卻又不知不覺中看著父母變老，永遠不會老這句話應該是大家的願望吧！」今年31歲的許書豪，覺得當自己過了而立之年後，赫然發現父母親老得特別快，「突然覺得爸媽脾氣變好，變得和藹。」他形容：「父母在你還小的時候會管你，現在反倒陪你聊天、會關心你。」這種差異令他感觸很深。

習慣在凌晨錄音

許書豪是實力唱將，錄唱僅半小時就完成，他稱讚說：「我覺得這個旋律很棒，滿洗腦的，大家可以很快就學會怎麼唱。」他過去曾因愛面子，假裝工作忙、假裝唱了好幾場演唱會，只為了不讓父母擔心，但他也用音樂表達親情，曾寫歌送給爸爸跟媽媽。

他習慣在晚上12點到凌晨1點錄音，那時比較少人打擾，「因為我覺得自己做音樂很怕分心，大家都睡著的時間最適合錄音。」他也分享2個開嗓小撇步，第一是用不停打哈欠的方式開嗓，「打哈欠會讓喉嚨的肌肉放鬆，這是我發現的小技巧。」第二是不停說話：「我會抓表演前大概4個小時一定要讓自己清醒，然後不斷找人說話聊天，自己比較不喜歡強迫開嗓，所以花比較長時間。」

許書豪入圍金曲獎後邀約不斷，除了孝親歌曲，他近期也受邀為誠品啤酒節量身打造主題曲〈來手啤酒吧〉，今（4日）在誠品所辦的「西班牙金星發酵音樂會」與大家見面，並首次演唱這首主題曲。

〈夢裡知多少〉歌曲首播時間如下：中天綜合台4日17:55、5日19:55，中天娛樂台4日11:55、5日21:55，中天北美台4日14:55、5日15:55，中旺電視4日21:55、5日11:55，中天亞洲台4日03:25、17:55、21:55、5日03:55、17:55、21:55。

31日報名截止

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(中國時報)