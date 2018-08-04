Perfume誇台灣珍奶可配飯

2018年08月04日 04:11 中國時報 李承陽 報導

女團「Perfume」下飛機後被粉絲簇擁。（粘耿豪攝）

日本可愛電音女團「Perfume」為周末在台北小巨蛋舉行的「超犀利趴」再度訪台，3位團員西月劦綾香、大本彩乃、木堅野有香3日下午抵達台灣，約200位粉絲迎接，已近4年沒在台演出的她們，將會帶來在日本都難得一見的精彩表演，新專輯《Future Pop》也預定17日台壓上架。

Perfume來台唯一鎖定的美食就是小籠包，西月劦綾香說：「被發現只想吃小籠包真不好意思。」3人都愛喝珍珠奶茶，大本彩乃自曝之前來台3、4天，就喝了8杯，得知熱量超高，把臉遮起來大笑說：「謝謝大家告訴我這件事。」

髮型特色不改變

她們還會私下傳訊息討論珍珠奶茶，西月劦綾香說：「最近工時長，有人買珍奶給我們喝就是小確幸，台灣有家珍奶品牌到日本開店，我們近來都在討論這件事情。」接著解說台灣珍奶跟日本珍奶的差異，她分析：「台灣的茶比較好，珍珠Q彈有勁，感覺都可以配飯吃。」她們也曾在日本音樂節目上公開推薦台式奶茶。

3位成員平均29歲，出道至今16年，做什麼事情都超有默契，永遠不變的髮型則是團體特色，出道至今始終留鮑伯頭的大本彩乃提到跟團員換髮型的想法，笑說：「若換了髮型，還會有人記得我們嗎？」

(中國時報)