月映秋夜餅傳情 加賀屋十五夜有禮

2018年08月04日 04:11 中國時報 劉育良 報導

月映秋夜月餅禮盒

日本人稱中秋節為「十五夜」，家人、好友相聚賞月，在這個月圓人團圓的浪漫夜，吃一口和風月餅，品一杯台灣凍頂烏龍茶，北投日勝生加賀屋推出日式桃山月餅「月映秋夜月餅禮盒」，以心相待，佳節傳情。

傳統中秋節，北投日勝生加賀屋營造濃濃中秋情，在「月映秋夜」的秋涼中大快朵頤日式月餅，以日式典雅之美貼近台灣中秋。桃山餅皮源自日本桃山，口感溫潤甜美，仿效明治時代的糕點做法，師傅以多年職人技巧，在全程不使用麵粉，先將白豆沙餡揉入蛋黃、並加入名為「寒梅粉」的糯米粉製成表皮後，餅皮和內餡的比例、溼度都將影響餅皮成色和口感，唯有表面紋路清晰無裂痕、閃著金黃光澤的餅皮，才是上選「黃金皮」，低油低熱量是特色，多了健康為重的貼心考量。

白豆沙揉入海苔

內餡口味則以輕盈香氣為出發，如「蜂蜜香柚」，未入口就已聞到撲鼻的柚香，當蜂蜜和柚子的酸甜交融，跳脫傳統月餅的甜膩口感，清新且味濃。此外，首度推出的「和風海苔」口味月餅，甘潤緻密的白豆沙揉入鹹香海苔，小小一口就能感受海洋的自然香氣在喉間迴盪，海苔的低膽固醇，也是健康導向的選擇。

即日起接受預購

中秋是團圓的日子，秋天也是豐收的季節，「月映秋夜」以結穗的芒草等秋日七草取其團圓豐收之意，繪製出月映的風華之夜，搭配和式禪風隔柵的設計，創造出宛如從窗內往外一窺中秋月夜的巧思。「月映秋夜月餅禮盒」即日起接受預購，售完為止，詳情或預訂請洽：02-2891-1111。

(中國時報)