造訪韓國Sunshine Land 化身《陽光先生》

2018年08月04日 04:11 中國時報 何書青 （韓國論山） 報導（韓國論山）

由李秉憲（左）與金泰梨主演的韓劇《陽光先生》開播以來收視紅不讓，帶動劇中景點的旅遊熱潮。

在「Sunshine Land」的首爾懷舊街景區裡，可見到各式令人玩味的店舖。（何書青攝）

位於論山市的「Sunshine Land」有重現1900年代首爾街景的園區，粉絲們可親身探訪《陽光先生》中幾處原汁原味的重要場景。（何書青攝）

由李秉憲與金泰梨主演的tvN年度大戲《陽光先生》於7月7日首播，當初因男女主角實際年齡懸殊相差20歲而一度不被看好，但開播首集就秀出收視率8.9％的驚人成績，甚至比電視夯劇《鬼怪》首集還高，這部史詩級韓劇不僅以戰亂背景的劇情扣人心弦，為戲打造的復古拍攝地更成為粉絲的朝聖新熱點。

《陽光先生》時空背景落在韓國電視劇少見的1900年代，李秉憲飾演出身自奴僕家庭的少年，在逃往海外後成為美國軍官，在被派往朝鮮駐守時卻愛上了富家千金金泰梨。劇中許多重要場景都取景於韓國論山市去年11月開幕的「Sunshine Land」，更為戲在此豪砸100億韓幣（約2.7億台幣）打造有1900年代首爾街坊場景的Sunshine Studio園區，該區預計在今年第4季對外售票，讓粉絲一窺究竟。

論山被封國防之都

論山市堪稱韓國的「國防之都」，匯集韓國海、陸、空軍國防重鎮，還有各時代保留下的歷史遺跡，獨有的軍事文化豐富，每年新兵訓練時約有130萬人來到此處，許多知名韓星包含宋仲基、李秉憲等也都曾在此受訓，結合韓流光環的「Sunshine Land」座落在此可說是再適合不過。論山市市長黃明善說：「遊客不僅能在這裡觀光復古街景，還有戰鬥體驗、生存遊戲、射擊場，也能穿上許多明星也穿過的軍服。」

「Sunshine Land」是韓國最大的兵營體驗場，大致分為室內軍備體驗館、戶外生存遊戲區和首爾懷舊造景區。粉絲最迫不及待光顧的就屬韓劇拍攝地的懷舊造景區，剛入園便傳來當年的復古音樂，其中韓、日、歐式建築齊聚，訴說著當時的紛擾歷史，車輛、店鋪掛上寫著戰爭相關字句的布條，每個細節都帶人彷彿回到那段戰亂之下的日子。

穿上古裝體驗角色

哈韓粉絲還可到位於首爾的「MBC WORLD」電視節目主題公園，有許多以MBC著名的電視劇、節目為主的相關體驗，包含能試穿MBC幾齣歷史劇代表之作中的古裝，在韓劇造景裡與真實比例的主角立牌合照，模擬知名節目《我們結婚了》在螢幕裡與明星親密互動，看立體投影出的BIGBANG、2NE1等人氣歌手在眼前為你獻唱，或與偶像在螢幕裡一起熱舞，還有播報新聞、錄音室等多樣有趣體驗。

(中國時報)