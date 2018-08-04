愛茉莉太平洋台灣總經理－姜民求：員工是企業之主

2018年08月04日 04:11 中國時報 徐力剛 報導

寬敞明亮的「台灣辦公室員工幸福空間」，提供舒適休憩場所。（蘇蔓攝）

蘭芝明洞旗艦店提供「我的水酷肌因智慧保溼凝霜」及「我的雙色脣膏」客製服務。（愛茉莉太平洋提供）

愛美是人的天性，1945年太平洋化學工業社成立，逐步奠定愛茉莉太平洋集團基礎，由韓國本土品牌出發一步一腳印耕耘，多年後成功走向國際市場成為南韓美妝界龍頭，締造專屬「亞洲之美創造者」的榮耀。

坐落台北信義區的愛茉莉太平洋台灣辦公室，由一群年輕且充滿活力員工組成，走入室內，外商快步調及美妝產業特有時尚氛圍感染眾人，跟隨愛茉莉太平洋台灣總經理姜民求腳步，走入美的異想世界。

姜民求分享，「人」是公司最重要資產。廣義來說，人分為「人才培育」與「顧客服務」2類，兩者缺一不可，集團給予員工完善教育訓練，培育菁英人才奠定企業基石，再透過與顧客零距離接觸傾聽需求，是愛茉莉太平洋成功關鍵。

派遣人才海外受訓

進入愛茉莉太平洋這個大家庭的員工，大多具備其他產業工作經驗，公司依照「需求」找尋人才知人善任，從2011年開始透過「慧超計畫／hyecho project」，將人才派遣至海外實習受訓，獲得滿滿美的能量回歸團隊，藉此培養可以引領全球業務人才資源。在愛茉莉太平洋，「員工」才是企業真正主人，2016年起，集團內部推行「精益創業」計畫，鼓勵員工大膽發揮創意，短時間內開發新商品判斷成果，藉此改善日後欲推出商品，透過重複試驗達成目標，現今男性保養品牌BRO&TIPS正是精益創業計畫最佳代名詞。

韓系保養、彩妝風潮席捲全球，姜民求指出，愛茉莉太平洋匯集三大優勢，穩坐韓國保養品龍頭地位。其中「純美妝產業」致力發展美的相關事物，強調專注做好一件事，方能發揮最大價值；再者透過「多元品牌組合」策略，讓商品銷售通路涵蓋開架式與專櫃，推出適合全年齡層商品；最後結合「天然原料」與「高科技」研發技術，再創美妝事業高峰。

實體兼顧虛擬店舖

隨著互聯網經濟發達，「網購」已成為大時代趨勢。姜民求坦言，「Digital is all company’s future」，每年線上商店占集團總銷售額比例有逐漸上升趨勢，兼具發展實體與虛擬店舖將是未來努力目標，如何提升顧客「購買經驗」成為重要課題，藉由良好服務體驗提升消費者對實體門市認同度，同步增強虛擬旗艦館完整性，滿足不同族群需求。

(中國時報)