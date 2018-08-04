脣彩訂製服務創造專屬產品

「IOPE LAB」透過專業儀器檢測，成為消費者肌膚健康守門員。（愛茉莉太平洋提供）

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中國時報
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顧客使用「蘭芝3D動態美妝魔鏡」APP進行膚色分析。（徐力剛攝）
課程提供182種脣彩選擇，滿足不同顧客需求。 （徐力剛攝）
「我的雙色脣膏」課程提供鑄刻姓名服務，創造專屬自我產品。（徐力剛攝）

亞洲時尚先驅「愛茉莉太平洋」結合天然原料與科學技術，秉持提供顧客最佳消費體驗精神，打造「專屬」訂製服務，滿足千禧世代渴望獨特個性。

位於首爾的「蘭芝明洞旗艦店」建築以經典藍白色為主視覺設計，3樓「繽紛美妝天地」提供「我的水酷肌因智慧保溼凝霜」訂製服務，美容顧問使用專業儀器檢測肌膚，依含水程度分為9種等級，並推薦適合水凝霜產品。

而「我的雙色脣膏」客製服務，靈感來自品牌人氣王雙色脣膏，顧客可自行搭配喜愛脣彩色澤。先以平板「蘭芝3D動態美妝魔鏡」APP檢測膚色，再由美妝顧問協助挑選2種適合脣彩，店內提供嘴脣內圈14種、外圈13種色彩，共182種選擇，搭配雷射鑄刻姓名成為專屬訂製商品，自用送禮兩相宜。

此外，「IOPE明洞旗艦店」為確實掌握客人肌膚狀況，館內「IOPE LAB」聘請具備理學背景專家操作儀器，透過簡單三步驟提供個人肌膚解決方案。卸除妝容後透過Clarity Skin Advisor檢測全臉膚況，再以Skin Touch觀察肌膚保水度和彈性，最後以Antera 3D Pro三維攝像頭檢測特定部位，也可預測使用保養品後肌膚狀況。

(中國時報)

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