戶外潮來襲 時尚撒野趣

2018年08月04日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

HERMES愛馬仕秋冬男裝注入冒險精神，以當代藝術家David Hockney筆觸勾勒出的加州風景速寫主題「ENDLESS ROAD」，更暗示背後無畏、輕快的隨興風格。（愛馬仕提供）

遵從唯物哲學的BALENCIAGA創意總監Demna Gvasalia，將一件件的厚重衣物層層疊起，打著抵擋低溫的禦寒口號，重塑身體曲線。（BALENCIAGA提供）

Z ZEGNA秋冬向Oasi Zegna自然保護區致敬，以登山運動為主軸，搭配復古保暖帽、尼龍口袋和登山靴款，創造別樹一幟的整體造型。（Z ZEGNA提供）

美國設計師Thom Browne本季回歸正裝裁縫初衷，將聞名的灰色西裝以連身裝演繹，伸展台上接連鑽進露營床睡袋裡的模特，更讓整場大秀趣味橫生。（CFP提供）

「羽絨之王」MONCLER GENIUS天才計畫8月邁入英國設計師Craig Green主掌時代，汲取羽絨服功能性為輪廓根本，抽象化誇張填充出身體、服裝與環境間的立體維度。（MONCLER提供）

FENDI FF Logo尼龍傘帽，價格店洽。（FENDI提供）

HERMES愛馬仕Still系列防水磨砂皮革與高科技帆布拼接高筒靴，3萬9800元。（愛馬仕提供）

LOUIS VUITTON Monogram Titanium後背包，11萬2000元。（LV提供）

仁者樂山，智者樂水。當山林成為現代人換口氣的戶外根據地時，時尚當然也要跟著野趣橫生。近年「戶外潮」成時尚圈主力，秋冬系列各品牌也結合機能性的運動輪廓，回歸山水間曠野傳情找浪漫，為服飾注入一絲冒險精神，萌生出混搭感十足的摩登氣息。

穿山越嶺 展現陽光時尚

登山不只是運動，更是被時尚設計師們爭相引用的靈感資料庫，LOUIS VUITTON前男裝創意總監Kim Jones就將品牌旅行的意義，寄託於穿山越嶺的探索歷程中；清晰的運動服飾輪廓，佐以荒漠與高山的砂岩色、花崗石色等自然色調，樹幹及肯亞空拍圖騰則變身印花，搭配機能性布料及取材登山裝備的裝飾細節，遊走於男裝摩登的戶外形象。

給人優雅形象的HERMES愛馬仕，男裝創意總監Veronique Nichanian本季也注入冒險精神，除在如靴款等配件中加上輪胎鞋底等特殊材質外，以當代藝術家David Hockney筆觸勾勒出的加州風景速寫主題「ENDLESS ROAD」，更暗示背後無畏、輕快的隨興風格。

配件有型 發揮童軍精神

對比戶外服飾給人功能性至上的既定形象，從小配件著手，也能打造出不失潮流感的街頭態度。專注於打造高性能都市衣著的Z ZEGNA，秋冬系列男裝即向義大利境內、阿爾卑斯山脈的Oasi Zegna自然保護區致敬，以登山運動為主軸發想，透過粗花呢、格紋布料及可用洗衣機清洗的TECHMERINO WASH & GO西裝，搭配復古保暖帽、尼龍口袋和登山靴款，創造別樹一幟的整體造型。

詼諧魔幻 超現實飆創意

所謂機能引發的設計，也能玩出奇思異想，美國設計師Thom Browne就在一片白雪靄靄的樹林中，打造出自身的秋冬超現實藝術劇場；本季他回歸正裝裁縫初衷，將聞名的灰色西裝以連身裝演繹，宣示運動裝著的不敗地位，而伸展台上接連鑽進露營床睡袋裡的模特，更讓整場大秀趣味橫生。

自滑雪服飾起家的「羽絨之王」MONCLER，也自「機能」兩字中衍生無限創意，年初揭幕的GENIUS天才計畫，於8月邁入英國設計師Craig Green主掌時代，汲取羽絨服功能性上的考量為設計輪廓根本，抽象化地誇張填充出身體、服裝與環境間的立體維度。

遵從唯物哲學的BALENCIAGA創意總監Demna Gvasalia，將一件件的厚重衣物層層疊起，打著抵擋低溫的禦寒口號，重塑身體曲線。詼諧逗趣的FENDI，則為返家男士未雨綢繆，印著FF Logo的尼龍傘帽，不禁令人莞爾。

（文轉S2-S3，還有更多戶外潮）

(中國時報)