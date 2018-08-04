戶外潮裝扮 山系時尚正夯

（文接S1）戶外裝備都長得一個樣？難道登山只有羽絨外套、爸媽級Polo衫可選擇？其實這樣的刻板印象正被顛覆中。「urban outdoor」戶外風潮已流行起來，不少品牌拓展新路，代理國際戶外潮牌、與時尚品牌聯名設計款，加上更多獨立選物店如雨後春筍般成立，戶外行頭兼具機能與外型，讓愛打扮的消費者不再覺得煩惱。
戶外潮流店「AMOUTER」負責團隊之一的Leo說，如果去到日韓，會發現他們戶外服裝跟台灣大不同，如明明同樣是The North Face，日本就有許多特殊設計款，如大家俗稱的「紫標」The North Face Purple Label，這是因為市場基數大，可以授權給當地獨立設計；而台灣市場存在限制、人口有限，較無法讓大品牌給予授權。
此外，日韓的urban outdoor style非常興盛，穿戶外裝並不一定是去戶外，而是一種「山系」風格，如日本知名的風格雜誌《GO OUT》就針對此類型打扮，做了許多精闢教學，讓戶外系在時尚圈也能登大雅之堂。
35-55歲是主力消費層
Leo也觀察，35歲至55歲的中壯年是戶外裝的主力消費層，由於資訊發達，這些年齡層的客群也漸青睞較時尚、有型的搭配，因此獨立選物店才慢慢崛起，可以銷售一些專櫃沒有的款式，「這塊市場其實很保守，同業彼此怕競爭，大家希望鞏固既有穩定客群，而我們也在鎖定自己的目標。」
運動通路龍頭摩曼頓，旗下成立都會戶外概念店「GO WILD野聚戶外」，擁有全方位的戶外休閒商品，積極搶攻50億以上的商機。獨家代理澳洲知名海灘潮牌「Billabong」、美國品牌日本設計的「CHUMS」及法國登山老牌「Lafuma」，每季都有潮流新款，豐富選擇跳脫對戶外裝備店賣場式、乏味的傳統印象。摩曼頓副總經理施議振表示，GO WILD來客平均年消費5000元以上，預計今年業績成長1成，家庭客也不少，目前在北中南有數十家門市。
此外，曾是台灣國民品牌的GIORDANO前幾年積極轉型，先攜手美國登山老牌Lowe alpine，透過品牌聯名方式開啟合作；2016年打造全新的戶外服飾品牌「Lowe alpine Silvermark」，強調urban outdoor style的概念，結合都市與戶外的時尚並濟，並於2017年秋冬開啟台灣首家獨立店，目前在板橋大遠百、新光三越信義新天地有設櫃。
選物店專人指導穿搭
一旦落入戶外裝備的坑洞，就是條不歸路，選物店的成立也幫助消費者找到更適合的裝備，並透過店內課程教學，專業人員的指導等，鞏固戶外族群的市場。
4月甫開幕的「山也行GO MT.」有別於傳統戶外用品店，動線清楚、視覺乾淨，效仿北歐極簡風格，引進品牌有美國智慧羊毛襪「SmartWool」，多款花色兼具吸溼排汗效果；有登山包界勞斯萊斯之稱的美國「Gregory」等，在印花圖樣與車縫細節上都有獨到辨識度，希望協助初入戶外領域的消費者，選購機能時尚兼具的好物；目前在北中南的新光三越、大遠百設有專櫃。
想當台灣「山系」男孩，得克服沒太多日韓戶外品牌設計系列的限制，但仍可以藉由混搭來完成，本報邀暑期國片《切小金家的旅館》要角林鶴軒、洪言翔，以戶外混搭精品，展現獨特台灣山系男孩風采。
林鶴軒色彩繽紛 衝突反差萌
外號「大鶴」的林鶴軒擔當《切小金家的旅館》要角，開心出道7年來終於被媽媽肯定，過去雖參與《等一個人咖啡》、《我的少女時代》等賣座作品，但始終是綠葉角色，直到這次才被家人看見「自己在做什麼」，感性的他想到母親的認可，甚至在首映會上落淚。
林鶴軒畢業於台藝大戲劇系，專業出身的他脫離不了演戲這條路，「如果我不在螢光幕前，那也會當個劇場演員，一直演下去。」雖不是傳統帥哥類型，但總會被他的活潑情緒所感染，像蠟筆小新般的濃眉與大眼，也塑造個人鮮明特色。
住在關渡的他，經常騎腳踏車到淡水當運動，近期也開始重訓鍛鍊線條，嘗試擺脫嫩味。拍攝戶外潮流專題，以Chums米色登山外套搭配彩色背包，年輕感十足，Chums品牌來自日本設計，色彩樣式繽紛，腳上搭配紅綠系的GUCCI字樣拖鞋，再穿Bottega Veneta彩色襪子，營造上下反差衝突感，他笑說：「根本不像要去爬山。」
洪言翔迷彩LOOK 隨性混搭風
電影《切小金家的旅館》要角之一的「小公主」洪言翔，戲中個性溫柔女性化，私下也是個逗趣的大男孩。重視品味的他，坦言若沒成為演員或歌手，可能會去百貨公司當櫃哥，接觸喜歡的精品，「我也沒有其他一技之長，只能稍稍賣個臉。」
洪言翔的戶外混搭帶有陽光學生氣息，韓國Grafikus藍色運動褲先呈現慵懶、不造作的休閒風格，腳搭GUCCI紅綠配色運動鞋，在低調中一展個人奢華品味，迷彩風的Chums Ladybug防風外套營造搶眼活潑感。
平常因工作忙碌，運動時間不多的他，前陣子才離開家裡「枕頭山」，首次去爬信義區的象山，他認為閒暇爬山就是很好的休閒，穿雙慢跑鞋就可以出發了，購買鞋款的預算大概5000至6000元。雖然喜歡球鞋，但洪言翔也表示從不排隊買東西，認為排隊最浪費時間，看到許多人排隊買潮牌，對他來說也是無法想像的事。
(中國時報)