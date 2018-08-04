戶外潮裝扮 山系時尚正夯

2018年08月04日 04:11 中國時報 吳奕萱 報導

日本限定款的The North Face BELAYER Parka風雪羽絨衣，5萬4000日圓。（The North Face JP提供）

Lowe alpine Silvermark期間限定，夏季吸溼排汗Tee，兼具機能與美型。（Lowe alpine Silvermark提供）

The North Face Purple Label （紫標），將山系男造型以軍綠色作主色，即使是亞洲人偏瘦的身形也能化身為大地系型男，故深受日本人喜愛。（The North Face JP提供）

日本潮流選貨店JOURNAL STANDARD，進駐誠品信義店。本季推出具備機能的經典Chino褲款，使用瑞士專利3XDRY技術，達到抗汙防水效果，讓看似基本的褲款也有機能巧思，價格店洽。（JOURNAL STANDARD提供）

Booby Face登山外套，4380元。（GO WILD野聚戶外提供）

ECO腳掌迷彩休閒兩用波士頓包，3180元。（GO WILD野聚戶外提供）

Booby水染多色披風雨衣，4080元。（GO WILD野聚戶外提供）

Billabong Sundays Mini海軍藍短袖襯衫，1790元。（GO WILD野聚戶外提供）

Billabong Sundays Airlite衝浪褲，2390元。（GO WILD野聚戶外提供）

由東京nanamica與The North Face共同打造的日本獨占支線'紫標'The North Face Purple Label，將簡約日式風格與戶外機能完美結合，今年深藍、卡其與黑色依舊是主色調。（The North Face JP提供）

Lowe alpine Silvermark Pullover 2.5層防水上衣，獨家設計款，讓雨天也能時尚有型。（Lowe alpine Silvermark提供）

「大鶴」林鶴軒潮流登山男孩風，以GO WILD野聚戶外Billabong Destination Box台灣限定版短袖T恤1190元、Chums Booby Face米色登山外套4380元、Chums SD 35L登山背包藍綠紅款6480元，混搭ART HAUS引進法國時裝AMI短褲、GUCCI皮帶、與彩色拖鞋，以及Bottega Veneta襪子，營造衝突感的搶眼搭配。（JOJ PHOTO）

「小公主」洪言翔走學生隨性風格，以GO WILD野聚戶外Billabong Team Pocket灰色短袖T恤1090元、Chums Ladybug防風外套（腳掌迷彩）2980元、Chums Bozeman炭黑色口袋後背包4380元，混搭ART HAUS引進韓國潮牌Grafikus藍色運動褲、GUCCI精品運動鞋，在低調中也揉合奢華品味。（JOJ PHOTO）

（文接S1）戶外裝備都長得一個樣？難道登山只有羽絨外套、爸媽級Polo衫可選擇？其實這樣的刻板印象正被顛覆中。「urban outdoor」戶外風潮已流行起來，不少品牌拓展新路，代理國際戶外潮牌、與時尚品牌聯名設計款，加上更多獨立選物店如雨後春筍般成立，戶外行頭兼具機能與外型，讓愛打扮的消費者不再覺得煩惱。

戶外潮流店「AMOUTER」負責團隊之一的Leo說，如果去到日韓，會發現他們戶外服裝跟台灣大不同，如明明同樣是The North Face，日本就有許多特殊設計款，如大家俗稱的「紫標」The North Face Purple Label，這是因為市場基數大，可以授權給當地獨立設計；而台灣市場存在限制、人口有限，較無法讓大品牌給予授權。

此外，日韓的urban outdoor style非常興盛，穿戶外裝並不一定是去戶外，而是一種「山系」風格，如日本知名的風格雜誌《GO OUT》就針對此類型打扮，做了許多精闢教學，讓戶外系在時尚圈也能登大雅之堂。

35-55歲是主力消費層

Leo也觀察，35歲至55歲的中壯年是戶外裝的主力消費層，由於資訊發達，這些年齡層的客群也漸青睞較時尚、有型的搭配，因此獨立選物店才慢慢崛起，可以銷售一些專櫃沒有的款式，「這塊市場其實很保守，同業彼此怕競爭，大家希望鞏固既有穩定客群，而我們也在鎖定自己的目標。」

運動通路龍頭摩曼頓，旗下成立都會戶外概念店「GO WILD野聚戶外」，擁有全方位的戶外休閒商品，積極搶攻50億以上的商機。獨家代理澳洲知名海灘潮牌「Billabong」、美國品牌日本設計的「CHUMS」及法國登山老牌「Lafuma」，每季都有潮流新款，豐富選擇跳脫對戶外裝備店賣場式、乏味的傳統印象。摩曼頓副總經理施議振表示，GO WILD來客平均年消費5000元以上，預計今年業績成長1成，家庭客也不少，目前在北中南有數十家門市。

此外，曾是台灣國民品牌的GIORDANO前幾年積極轉型，先攜手美國登山老牌Lowe alpine，透過品牌聯名方式開啟合作；2016年打造全新的戶外服飾品牌「Lowe alpine Silvermark」，強調urban outdoor style的概念，結合都市與戶外的時尚並濟，並於2017年秋冬開啟台灣首家獨立店，目前在板橋大遠百、新光三越信義新天地有設櫃。

選物店專人指導穿搭

一旦落入戶外裝備的坑洞，就是條不歸路，選物店的成立也幫助消費者找到更適合的裝備，並透過店內課程教學，專業人員的指導等，鞏固戶外族群的市場。

4月甫開幕的「山也行GO MT.」有別於傳統戶外用品店，動線清楚、視覺乾淨，效仿北歐極簡風格，引進品牌有美國智慧羊毛襪「SmartWool」，多款花色兼具吸溼排汗效果；有登山包界勞斯萊斯之稱的美國「Gregory」等，在印花圖樣與車縫細節上都有獨到辨識度，希望協助初入戶外領域的消費者，選購機能時尚兼具的好物；目前在北中南的新光三越、大遠百設有專櫃。

想當台灣「山系」男孩，得克服沒太多日韓戶外品牌設計系列的限制，但仍可以藉由混搭來完成，本報邀暑期國片《切小金家的旅館》要角林鶴軒、洪言翔，以戶外混搭精品，展現獨特台灣山系男孩風采。

林鶴軒色彩繽紛 衝突反差萌

外號「大鶴」的林鶴軒擔當《切小金家的旅館》要角，開心出道7年來終於被媽媽肯定，過去雖參與《等一個人咖啡》、《我的少女時代》等賣座作品，但始終是綠葉角色，直到這次才被家人看見「自己在做什麼」，感性的他想到母親的認可，甚至在首映會上落淚。

林鶴軒畢業於台藝大戲劇系，專業出身的他脫離不了演戲這條路，「如果我不在螢光幕前，那也會當個劇場演員，一直演下去。」雖不是傳統帥哥類型，但總會被他的活潑情緒所感染，像蠟筆小新般的濃眉與大眼，也塑造個人鮮明特色。

住在關渡的他，經常騎腳踏車到淡水當運動，近期也開始重訓鍛鍊線條，嘗試擺脫嫩味。拍攝戶外潮流專題，以Chums米色登山外套搭配彩色背包，年輕感十足，Chums品牌來自日本設計，色彩樣式繽紛，腳上搭配紅綠系的GUCCI字樣拖鞋，再穿Bottega Veneta彩色襪子，營造上下反差衝突感，他笑說：「根本不像要去爬山。」

洪言翔迷彩LOOK 隨性混搭風

電影《切小金家的旅館》要角之一的「小公主」洪言翔，戲中個性溫柔女性化，私下也是個逗趣的大男孩。重視品味的他，坦言若沒成為演員或歌手，可能會去百貨公司當櫃哥，接觸喜歡的精品，「我也沒有其他一技之長，只能稍稍賣個臉。」

洪言翔的戶外混搭帶有陽光學生氣息，韓國Grafikus藍色運動褲先呈現慵懶、不造作的休閒風格，腳搭GUCCI紅綠配色運動鞋，在低調中一展個人奢華品味，迷彩風的Chums Ladybug防風外套營造搶眼活潑感。

平常因工作忙碌，運動時間不多的他，前陣子才離開家裡「枕頭山」，首次去爬信義區的象山，他認為閒暇爬山就是很好的休閒，穿雙慢跑鞋就可以出發了，購買鞋款的預算大概5000至6000元。雖然喜歡球鞋，但洪言翔也表示從不排隊買東西，認為排隊最浪費時間，看到許多人排隊買潮牌，對他來說也是無法想像的事。

(中國時報)