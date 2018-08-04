AMOUTER

潮流店AMOUTER。（吳奕萱攝）

友善列印
中國時報
本報訊
美國民族風印花背包Ethnotek，在AMOUTER店中都有多種選擇。（吳奕萱攝）
潮流店White Rock。（吳奕萱攝）
台灣設計師品牌Wisdom的戶外型風衣，混搭日本snow peak服裝，風衣1萬3800元。（吳奕萱攝）
日本東京戶外風格選物店Black Brick。（HeavyUse富錦店提供）
來自東京吉祥寺的文青戶外感帆布袋，價格店洽。（HeavyUse富錦店提供）

隱身在公館巷弄的登山露營迷潮流店，開設3年，裝備與服裝的比例約6：4，舉凡登山背包到野外會用到的各種小物都找得到，包括美國民族風背包Ethnotek、登山鞋款eVent等，也有不少台灣設計師品牌。在這裡可以得到最專業的各種諮詢，也有不定期的講座活動，且每季都會引進最新的潮流款式。透過交流對outdoor的資訊，很快能讓人拉近彼此的距離，擴展生活的樣貌。

◎地址：台北市大安區羅斯福路三段283巷7弄10號

◎電話：02-2366-1110

White Rock

■開設10年的複合式戶外選物店White Rock，從台北東區轉點至民權西路站周邊，更添城市綠洲氣息，店內陳設偏日系風格，從配件小物到老式復古工藝慢跑鞋一應俱全。近年更拿下了機能強健的背包品牌「Mystery Ranch」代理，還有台灣獨立男裝品牌「Wisdom」商品也進駐於此，多樣化的流行設計吸引年輕族群關注。

◎地址：台北市中山北路二段128巷1-1號1樓

◎電話：02-2511-0321

日本Black Brick快閃店

■日本東京吉祥寺的戶外風格選物店Black Brick，日前在台中結束後，今（4日）、明（5日）於台北HeavyUse富錦店，舉辦2天的快閃POP UP STORE。Black Brick吉祥寺本店的店長&Buyer小林先生、創意總監志村先生，也會到場分享這間位居東京、戶外風格最前線的選貨世界觀。

◎電話：02-3765-5329

◎預計展出的品牌：RawLow Mountain Works、Hungerknock Original、Mountain Cllector ULTRA HEAVY、deepers wear、EYL、narifuri、meanswhile

(中國時報)

戶外潮裝扮 山系時尚正夯 挺中華隊 品牌集氣抽獎

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。