挺中華隊 品牌集氣抽獎

Under Armour為選手特別製作插畫，圖為插畫版的郭婞淳。（Under Armour提供）

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中國時報
報導、輔大新傳實　習生黃柏謙
天梭表為亞運選手集氣加油，參加公益還有機會抽中亞運限量表。（TISSOT提供）
「UA TB12運動恢復裝備」系列，能促進身體恢復，今年更推長褲款式。（Under Armour提供）
選手在亞運奪金牌，中華emoving將送市價4萬2000元的emoving Shine。（中華emoving提供）
天梭表為亞運選手集氣加油，並邀請選手擔任愛心大使。 （TISSOT提供）

亞洲運動會將於8月18日在雅加達登場，為替中華隊加油，擔任亞運官方時計的天梭表（TISSOT）、Under Armour以及中華emoving等多家品牌，都以集氣或加碼額外獎品等方式，激勵中華健兒能奪金、破新紀錄。

上傳加油板合照

TISSOT發起「愛的時刻」集氣公益活動，只要上傳支持中華隊的照片，集滿1000張TISSOT就捐贈體育設備給偏鄉學校的校隊。為了支持中華隊選手、關懷基層體育發展和培育未來的運動健將，天梭表邀請了20位亞運選手擔任「愛的時刻」集氣公益大使，透過宣傳短片號召全台民眾一起加入集氣行列，將熱情轉化為支持選手的力量，為台灣加油。

受邀擔任公益大使的運動選手包括中華隊女籃國手彭詩晴、游泳國手安廷耀、桌球國手陳建安、羽球國手白馭珀，以及男籃國手陳盈駿、胡瓏貿、周儀翔等。即日至9月2日期間寫下為中華隊或選手打氣的加油板，並將與加油板的合照上傳臉書或IG，並加註「#TISSOTCARES」即可，並可參加TISSOT Chrono XL亞運限量腕表抽獎活動。

Under Armour（UA）在亞運期間為選手特別製作插畫，插畫版的郭婞淳與李智凱，將限量燙印T-Shirt給UA粉絲於臉書抽獎，相關方法會在亞運期間公布；此外，UA擁有完整的運動裝備，其中「TB12運動恢復」系列，是業界惟一的恢復裝備，能促進身體恢復，並提升睡眠質量，今年更推長程旅途可穿著的款式。

中華emoving犒賞金牌選手

中華emoving則於國訓選手晚宴中，與國訓中心董事長林騰蛟、體育署長高俊雄一同為選手打氣，只要選手拿到金牌，除了國家提供的激勵獎金外，中華即加碼贈送市價4萬2000元的emoving Shine，即使團體項目奪金同樣人人有獎。

麥當勞則為球后戴資穎加油，至14日止在臉書官方粉絲團舉辦「戴勁口號」票選，人氣前3名的戴勁口號，將在22日亞運羽球賽的前一天晚上7點至10點，登上台北101大樓，讓全世界看見滿滿的正能量。

(中國時報)

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