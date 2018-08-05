通水、通電、通橋！陳福海拋震撼彈 力推金廈新三通

2018年08月05日 04:10 中國時報 李金生 ／金門報導 ／金門報導

金門自泉州引水儀式今登場，金門縣長陳福海在這歷史一刻，將就地舉行中外國際記者會，正式提出「新三通」通水、通電和通橋的新主張，期待做為兩岸交流「大門」的金門，不但要成為兩岸亮點，更要開啟走過大陸，與世界接軌的新未來。

縣府指出，今天「通水」已讓新三通跨出重要第一步，緊接著將規畫和完成攸關民生的通電，及興建鄉親期盼的「金廈大橋」，正是海內外金門鄉親放眼未來的大目標。

擬興建金廈大橋 與世界接軌

陳福海提「新三通」議題，不但會在金廈小兩岸掀波瀾，預期更將在台北與北京兩岸間投下震撼彈，讓金門在兩岸通水後，繼續成為矚目的焦點。

陳福海延續他4年前競選縣長政見概念，主張金門「小三通」在推動兩岸交流，已完成「窗口」階段性任務，往來兩岸旅客從最初2萬餘人至近期連年逾170萬人次，成果可觀。他認為，基於帶動地方產業發展，建構更完整「金廈共同生活圈」，讓金門在海西扮演更重要角色的前瞻和規畫下，亟待進一步推動「新三通」通水、通電和通橋，金門才可開大門和走大路。

開大門走大路 金門扮演要角

這也是金門繼2001年1月1日與對岸開啟「小三通」，及2008年12月15日，兩岸啟動海、空運直航、通郵「大三通」後，兩岸交流最新概念。

而在引水儀式前，陳福海4日前往儀式現場逐項驗收準備工作，希望兩岸通水「大事」和「喜事」圓滿順利。由於陸委會不希望對岸官員到場，昨經確認，陸方人員將「一個」都不會來。

立委楊鎮浯雖接到對岸邀請函，但他決定留金門參加引水儀式。縣議長洪麗萍、副議長謝東龍則偕9位議員與4位工作人員，及前縣長李沃士、前立委楊應雄等人以「小三通」赴對岸參加晉江通水典禮。

通水屬交易行為 需課營業稅

另因大陸通水金門屬跨國貨物流入，雖係未經處理原水，依現行稅則無需課徵進口稅，但因屬兩岸交易行為，仍需課徵5％營業稅。高雄關昨彩排時，先派員就縣自來水廠申報的貨物「水」，執行象徵性查驗。

今天引水儀式中，縣府規畫金大學生熱舞社穿著郵差制服表演，象徵兩岸從通郵開始，讓兩岸軍事對峙下的離散家庭，透過書信往來，重敘天倫親情，在經歷「小三通」18年，累積豐富交流經驗後已進入具有擴大交流的「新三通」時代。

(中國時報)