董座怨運輸業被法規綁死 決自我了斷！賣總站求現 日統傳可能收攤

2018年08月05日 04:10 中國時報 周麗蘭 、 陳祐誠 、 鄭舲 ／綜合報導 ／綜合報導

雲林縣唯一經營國道客運的日統客運，位在斗六市火車站前精華地段總站，業者貼出求售公告，震驚各界。董事長林義風昨表示，他每天一開門就日虧10萬，2年來已虧本5000萬，國內經濟大環境不佳，加上客運經營被法令綁死，決定自我了斷，賣房求現調度資金，作為逐年遣散費準備，客運路線仍暫時照常營業，不會說停就停。

無車可搭 地方民眾哀鴻遍野

黃色廣告看板「結束營業」大字張貼日統斗六總站，消息傳開後，當地學生、老人搭車族擔心日後沒車可搭。民眾說，「以後怎麼去古坑」、「只能搶火車票嗎」、「我從林口回斗六沒日統可坐了」、「完了，我們住二崙沒腳了」、「不會吧！我回台北都坐日統內」、「不要為賣房子引起不必要恐慌…希望不是真的。」足見經營22年的日統在當地的影響力。

受到經濟環境不佳，一例一休增營運成本、高鐵通車及年改因素影響，日統近年營運每況愈下；加上3成乘客是老人，每年吸收老人半票3000萬不堪虧損，今年元旦起曾大動作擬取消敬老票但最後未實施。未料8個月後傳出售樓結束營業。林義風昨表示，他1年虧本2500萬元，5000萬元2年已燒光；發薪水時調300萬，還差100萬。

談到法規，他說，想做雲林區域交通網絡，國道歸國道、平面歸平面，改變加創新就能吸引客源，但法規綁死運輸業，包括購車法規、工時限制、車輛安審中心外行領導內行，既不能改，就不要做了。比如2013年歐美就使用6期環保大客車，2年前他想買，但國內法規只准買5期，6期要等到明年。「理想講了2年，做不到也很煩，68了，兒子不想背敗家子惡名，就自我了斷了。」

日統目前有4條國道客運、2條一般公路客運路線。日統打算先收2條國道路線，但尚無定論。交通部公路總局運輸組長劉育麟指出，日統客運有2條不符經濟效益，離開國道後還要開幾十公里平面，日前才建議調整，節省成本；另也在評估補助，但還沒定案。

經濟停滯 蔡賴自我感覺仍佳

雲林當地人說，經濟大勢不好恐才是主因。「到鄉下去看看，年輕人都不見了，只剩老弱婦孺。」人口外流嚴重，青年不願回鄉，工作不好找，薪資又低。「政府應看到這些，不是整天說台灣經濟好。」

前天蔡總統才說「台灣經濟成長率已超越南韓」，行政院長賴清德昨天再加碼說，陸客不來，來台觀光客仍破千萬，台灣經濟已走出停滯困境。南部人就認為，「天龍國都那麼樂觀嗎？為什麼平民百姓都沒什麼感覺。」

(中國時報)