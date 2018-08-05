丁守中籲蔡 拚經濟別搞台獨

2018年08月05日 04:10 中國時報 楊佳穎／台北報導

藝人宋芸樺因自稱最喜歡的國家是「台灣」，捲入台獨風波，蔡英文總統因而出面呼籲國人都要大聲說「我們最喜歡的國家就是台灣」。對此，國民黨北市長參選人丁守中說，大家都不應泛政治化地去消費、責難這些藝人，蔡政府不拚經濟民生卻拚台獨、拚反中，「我覺得她頭腦壞掉了」。

多給年輕人鼓勵支持

台灣演員宋芸樺在大陸演出的《西虹市首富》開出紅盤，票房突破14億人民幣，但日前被翻出過去她參與一項快問快答遊戲，被問到最喜愛的國家時直覺回答「台灣」，因而遭指控台獨，她火速在微博發聲明強調：「我是中國人，一個90後的中國女生，台灣是我的家鄉，中國是我的祖國。」

消息傳出，蔡英文前天就公開呼籲，「此時此刻 我們要展現意志，大聲的說我們最喜歡的國家就是台灣。」

對此，丁守中先是在臉書PO文「讓我們一起給宋芸樺打氣！」並表示宋芸樺的微博發言風波惹來不小爭議，有人戴她台獨大帽子，要她道歉，也有人說她道歉是為「圈錢」才自認中國人，「其實，有這麼嚴重嗎？」

台獨分子莫見獵心喜

丁守中認為，宋芸樺是一位非常努力的台灣藝人，離開家鄉在陌生的對岸打拚，「不是為了一份理想，熱愛她的工作與環境，有必要這麼拚嗎？」兩岸的朋友應多給這些認真的年輕人鼓勵與支持，「大家不都是一家人嗎？又不是談判、打官司，年輕朋友們平常用詞遣字也不會很精準，說真的，我相信這不過是誤會一場罷了。」

丁守中更直言，請「台獨分子」高抬貴手，不要見獵心喜、見縫插針，更不要拖累完台灣的運動員之後，又來拖累台灣的藝人。

兩岸和好台灣才會好

丁守中在出席台北市各界父親模範表揚大會前更進一步表示，不管是支持獨或支持統，大家都不要太泛政治化，不要去消費或責難這些藝人，「我們的運動員已經深受其害了，兩岸大家要求同存異、共榮互利」。

丁守中不諱言地說，大陸已是全球第二大經濟體、第三大軍事大國，反觀蔡英文政府每天不拚經濟、民生，只在那邊拚台獨、反中，「我覺得她頭腦壞掉了，這樣自找麻煩，也增加人民困難，這是非常不好的。」他強調，兩岸和好，台灣經濟才會更好。

(中國時報)