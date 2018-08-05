偷渡兩國論 破壞現狀

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中國時報
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藝人宋芸樺微博寫下「我是中國人」後，蔡英文總統回稱，面臨大陸的文攻武嚇，台灣人不會屈服，「我們要大聲地說，我們最喜歡的國家就是台灣」，但這番話顯然違反了她宣稱要維持兩岸現狀的承諾，根本是在偷渡兩國論。

2015年至今，蔡英文一再宣稱兩岸關係上要維持現狀，還說要在中華民國現行憲政體制下，推動兩岸關係發展，她解釋這指的是依照「中華民國憲法、兩岸人民關係條例及其他相關法律」。

我國憲法施行以來從未針對領土部分修憲，國號也沒有變更過。兩岸人民關係條例第2條更明文規定大陸地區指的是「台灣地區以外之中華民國領土」。

有些人會覺得奇怪，都幾十年沒有行使統治權的地方了，還能算是領土嗎？但國際上，各國把未能實際控制領土視為主權所及案例屢見不鮮，日本宣稱「竹島是日本領土」，但竹島早自1956年起就由南韓控制。

主權所及領土，不等於能夠行使統治權。依國際法，控制一塊領土久了之後，如沒別國抗議，時間一長就有可能依時效取得國際認可的主權。所以對於未控制領土的一方而言，持續保持領土爭議，是保有將來收回領土的可能，也因此我方儘管沒有實質控制釣魚台，蔡政府仍延續前朝立場，宣稱釣魚台是我方領土，這不是意淫或不切實際，而是捍衛自身利益。

回到宋芸樺事件來看，對台灣民眾而言，愛台灣很正常，但愛台灣跟要把台灣當成國家來看是兩回事，就像金門人不會說自己最愛的國家是金門；美國聯邦分權再強，紐約人也不會說自己最愛的國家是紐約。

一般民眾或許習以為常脫口而出，但身為中華民國總統，不可能不解這當中差異，卻還違反自己的承諾，偷渡一中一台的兩國論思維，實在有愧職守。

(中國時報)

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