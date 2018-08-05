藍轟蔡政府 懲罰陸配報復對岸

2018年08月05日 04:10 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 楊佳穎、／台北報導

民進黨立委蔡易餘主張「把陸配和外配做差別待遇，剛剛好而已啦！」對此，國民黨立院黨團昨出面發表強烈譴責，除要求蔡易餘及民進黨應公開向社會道歉，更三問蔡政府，要求蔡英文總統與行政院長賴清德正面回答陸配是不是台灣人，以及是否認同兩岸爭議用懲罰陸配方式來報復。

蔡易餘爆出歧視陸配主張後，除在政壇掀起波瀾，更引發外配團體眾怒。昨日，包括國民黨中央、立院黨團、北市議會黨團及新住民團體，紛紛出面譴責。

國民黨主席吳敦義表示，國民黨向來主張陸、外配應完全平等對待，「我們同為炎黃子孫，都是中華民族的兒女，只不過有些住在台灣、有些留在大陸」，不應有差別待遇。

國民黨團書記長曾銘宗說，大陸來台配偶已達35.6萬人，他們都是我們的親人，早已融入台灣社會；如今蔡易餘做出不當發言，除要求正式道歉，也要問問蔡英文及賴清德，這是不是蔡政府或民進黨的政策？應講清楚、說明白並道歉。

中華民國首位當選立委的新住民林麗蟬哽咽地說，蔡易餘的言論似乎是贊成歧視陸配，並以不平等權益回敬陸方打壓。問題是，移民法規定任何人不得以國籍、種族等因素，對居住台灣的人有任何歧視，法令如此明確，蔡易餘居然完全無視，事後他與民進黨的聲明中一句道歉都沒有，令人想問「陸配是不是多元族群的一環？是不是台灣人？」如果是，這樣對自己人真的是「剛剛好而已」嗎？

面對歧視言論，中華兩岸新家庭協會理事長蔣明霞昨晚受訪時強調，大家嫁到台灣，都是台灣人，「孩子也是台灣人，我們都是台灣人的母親，不應該這樣被對待！」

蔣明霞表示，民進黨政府一直以來對陸配都有歧視、不平等待遇，如今蔡易餘甚至說出不當言論，已造成族群分裂。她呼籲，蔡政府及蔡易餘都應出面，給新住民交代並道歉，而她同時也代表中華兩岸新家庭協會做出嚴正譴責，「要讓蔡政府知道大家都是一條心，面對歧視都會抗議！」

兩岸一家親交流協會理事長湛秀英則說，「蔡易餘在修養、教養方面應該提升」，因為，對陸配來說，大陸是娘家、台灣是婆家，希望兩個家庭能和平和諧共處，是最卑微的要求，盼蔡易餘別挑起新住民族群對立，蔡英文也應明確表態並致歉，不要以欺負少數民族為政績，而是要真正做到落實族群平等、尊重多元。

中華兩岸婚姻協調促進會理事長鍾錦明也說，民進黨說的平等和社會融合只是高明騙術，實際上是不停撕裂族群，呼籲大家年底選舉不要投給民進黨，「這是剛剛好而已」。

(中國時報)