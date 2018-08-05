吳敦義：最愛的國家是中華民國 9合1讓蔡英文倒下去

2018年08月05日 04:10 中國時報 曹明正 、楊佳穎／綜合報導 、楊佳穎／綜合報導

蔡英文總統呼籲民眾應大聲說「最喜歡的國家就是台灣」。對此，國民黨主席吳敦義昨日被問及最愛的國家，他強調「我最愛的國家當然是中華民國，那還用問嗎？」

不僅如此，吳敦義昨晚替高雄巿前議長許崑源站台時更說，蔡政府心理沒有台灣人、沒有中華民國同胞，這樣的領袖，不是國家該有的領袖。而且，蔡英文政府執政不力，就好像蔡英文前天在台北巿輔選跌倒一樣，因此，「希望11月24日讓她倒下去，讓她地方的大選敗下去！」

吳敦義昨上午出席台北市各界模範父親表揚大會活動，面對媒體詢問「你最愛的國家是哪一個國家」，他直回「我最愛的國家當然是中華民國，那還要問嗎？」

吳敦義說，自己每次祝詞都講，要祝福中華民國國泰民安，祝福台灣、澎湖、金門、馬祖風調雨順，「我都是這樣，我們的國家就是中華民國。」

到了晚間，吳敦義在高雄替自家參選人站台時表示，現在中華民國執政的政府很不理想，不僅墾丁的遊客減少很多、高雄的夜巿也衰退了，還有阿里山的人也少了、南投日月潭的生意也差很多，花蓮、台東的觀光客也損失很多。

他說，這是因為蔡政府不像他以前在當行政院長時是在拚經濟、拚讓老百姓過好日子，而是只會清算鬥爭，所以香蕉堆積如山，鳳梨也是堆了一堆又一堆，連虱目魚、龍膽石斑也賣不好。

吳敦義強調，像這樣的政府，就像前一天蔡英文在北巿替自己黨內參選人站台時卻跌倒一樣，「但蔡英文前一天只是摔倒而已，希望11月24日讓她倒下去，讓她地方的大選敗下去。」

(中國時報)