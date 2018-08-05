台灣人赴陸工作 免辦就業證

大陸國務院3日公布取消11項行政許可，當中包括「台港澳人員在大陸就業許可」，這是大陸對台灣民眾實施「同等居民待遇」的最新措施，意味台灣民眾今後赴大陸工作，不用再事先申辦手續複雜的就業證，也增加陸資企業聘用台灣人的意願。
港澳民眾也免許可
針對這項措施，一名剛到鄭州工作的台灣青年佘研寧表示樂觀其成。她說，今年4月就已獲得公司錄取，本來6月就可以上班，但為了等一本就業證，延遲到7月才正式赴任，「過程非常折騰」。
大陸2005年發布「關於建立勞動用工備案制度的通知」，要求用人單位需建立聘僱備案制度，規定境外（包括台港澳）人士在大陸工作，實行就業許可制度，任何單位或個人聘用境外（包括台港澳）人士在大陸工作，均要辦理就業證等相關手續。
來自高雄的佘研寧今年赴大陸工作，4月應徵上華夏幸福，這是大陸前十強的房地產企業，準備派駐河南鄭州。經過一個月的背景調查，原本說好6月開始上班，但由於台灣人必須辦理就業證，結果又多等了1個月。
佘研寧說，由於不是每家陸企都能幫員工申辦就業證，暫住在上海的她，必須先飛到北京一周，請總公司備妥各種資料加上個人體檢報告後遞交申請，經過20天的線上審核通過後，再把台胞證快遞到北京，一周後終於收到就業證，「真是來之不易！」
大陸人力資源社會保障部1日印發「關於為香港澳門台灣居民在內地（大陸）提供就業創業服務的通知」，規定各地要將在大陸求職、工作的港澳台人員，都納入基本公共就業創業服務的對象範圍，並為有在大陸就業創業意願的人員提供政策諮詢、職業介紹、開業指導、創業孵化等服務。
增加陸企聘用意願
通知並要求，各地要在今年年底前完成對公共就業創業服務系統的改造升級，支持港澳台人員使用港澳通行證、台胞證等有效證件註冊登錄，提供求職招聘等服務。
佘研寧說，台灣民眾在大陸就業，由於申辦就業證的手續複雜，許多陸企覺得麻煩，往往對台籍求職者敬而遠之，取消後相信能增加陸企錄用台灣人的意願。
(中國時報)