台灣人赴陸工作 免辦就業證

2018年08月05日 04:10 中國時報 藍孝威 ／台北報導 ／台北報導

廈門航空去年舉辦首批台籍空中乘務員入職儀式時還現場頒發台港澳人員就業證。 （新華社）

大陸國務院3日公布取消11項行政許可，當中包括「台港澳人員在大陸就業許可」，這是大陸對台灣民眾實施「同等居民待遇」的最新措施，意味台灣民眾今後赴大陸工作，不用再事先申辦手續複雜的就業證，也增加陸資企業聘用台灣人的意願。

港澳民眾也免許可

針對這項措施，一名剛到鄭州工作的台灣青年佘研寧表示樂觀其成。她說，今年4月就已獲得公司錄取，本來6月就可以上班，但為了等一本就業證，延遲到7月才正式赴任，「過程非常折騰」。

大陸2005年發布「關於建立勞動用工備案制度的通知」，要求用人單位需建立聘僱備案制度，規定境外（包括台港澳）人士在大陸工作，實行就業許可制度，任何單位或個人聘用境外（包括台港澳）人士在大陸工作，均要辦理就業證等相關手續。

來自高雄的佘研寧今年赴大陸工作，4月應徵上華夏幸福，這是大陸前十強的房地產企業，準備派駐河南鄭州。經過一個月的背景調查，原本說好6月開始上班，但由於台灣人必須辦理就業證，結果又多等了1個月。

佘研寧說，由於不是每家陸企都能幫員工申辦就業證，暫住在上海的她，必須先飛到北京一周，請總公司備妥各種資料加上個人體檢報告後遞交申請，經過20天的線上審核通過後，再把台胞證快遞到北京，一周後終於收到就業證，「真是來之不易！」

大陸人力資源社會保障部1日印發「關於為香港澳門台灣居民在內地（大陸）提供就業創業服務的通知」，規定各地要將在大陸求職、工作的港澳台人員，都納入基本公共就業創業服務的對象範圍，並為有在大陸就業創業意願的人員提供政策諮詢、職業介紹、開業指導、創業孵化等服務。

增加陸企聘用意願

通知並要求，各地要在今年年底前完成對公共就業創業服務系統的改造升級，支持港澳台人員使用港澳通行證、台胞證等有效證件註冊登錄，提供求職招聘等服務。

佘研寧說，台灣民眾在大陸就業，由於申辦就業證的手續複雜，許多陸企覺得麻煩，往往對台籍求職者敬而遠之，取消後相信能增加陸企錄用台灣人的意願。

(中國時報)