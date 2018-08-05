泉州典禮現場 高唱愛拚才會贏

2018年08月05日 04:10 中國時報 吳泓勳 ／福建泉州報導 ／福建泉州報導

等了20年的大陸水終於來了!透過兩岸合作由大陸福建省引水到金門，5日早上正式舉辦兩岸通水典禮，陸方典禮由大陸國台辦主任劉結一出席。福建省官方在典禮前一天，開放兩岸媒體直擊典禮現場與泵站中控室等單位，並透過專人介紹大陸在控制引水到金門的水質安全與輸水穩定性等安排，進而啟動「兩岸共飲一江水」的新里程碑。

走進典禮會場，看到來往在整理會場、測試機器、確認流程的人潮外，也響起「愛拚才會贏」的音樂響聲，更拉近兩岸民眾的心。走到一旁湖邊，即是引水金門的水源地「龍湖水庫」。

福建省水利開發投資公司副總朱金良表示，龍湖水庫總蓄水量多達405萬立方公尺，透過導入水庫的水流到泵站，再送往陸地與海底管線，長達27.56公里一路到達金門的受水池。經測試每天可輸出水量達到3.6萬噸且未達上限，相對於金門每日需求約1萬多噸的水量而言還有剩餘。

朱金良指出，水庫庫面還設有一條溝渠，進一步確保水質，讓包含工業汙染或帶酸性的初下雨水不能流進來。龍湖水庫的上游是來自於泉州的山美水庫，福建省在維護水庫的水質與生態保護上出力很多，才能從源頭確保水質的優化。雖然說得輕鬆，但施工過程遇到不少問題，朱金良舉例，台灣講法說的是供水契約、大陸說的是供水合約，在商業討論上就花了3年。雙方簽約後從2015年10月大陸段率先開工，首先完成陸地管線，直到2017年11月才把海底管道鋪設到金門上岸點，貫通總長16.052公里的海底管道，並在今年5月由雙方聯合測試，確定具備通水條件。

朱金良指出，從大陸輸水到金門，因地形沒辦法自己流動，因此泵站主廠房設有三台水泵，專門把水加壓送往金門，整體引水作業，透過自動控制系統運作並隨時監控如電流、流量、水壓等數據，一有問題會隨時發警報。

(中國時報)