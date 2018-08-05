法規鬆綁 證券投顧人才掀西進潮

2018年08月05日 04:10 中國時報 黃有容 、林勁傑／綜合報導 、林勁傑／綜合報導

台灣天王級分析師紛傳跳槽到大陸券商，引發外界憂心證券、期貨業優秀人才恐有挖角潮，六大券商高層坦言，大陸早就開始挖角台灣證券等人才，目前看來，人才外流情況不算嚴重，不過大陸惠台31條措施把證期等從業資格放寬，讓更多專業人才多了西進選項，這是台灣業界應要擔憂的。

自大陸「惠台31條」推出後，各項細則相繼落地實施，據「中國證券投資基金業協會」公布的《關於台灣同胞在大陸申請基金從業資格有關事項的公告》(下稱《公告》)。台灣人已獲取台灣證券投信投顧業務資格者，無需參加專業考試，只需通過大陸的《基金法律法規、職業道德與業務規範》考試後，即可申請註冊大陸基金從業資格。

今年2月大陸國台辦發布的惠台31條措施中，第29項規定「在台灣已獲取相應資格的台灣同胞在大陸申請證券、期貨、基金從業資格時，只需通過大陸法律法規考試，無需參加專業知識考試」。為此，該《公告》簡化台人申請大陸基金從業資格程序。

大陸以數倍高薪和低門檻吸收人才，近期不斷傳出天王級分析師轉戰大陸，例如「蘋果最強分析師」郭明錤從凱基證跳槽到大陸天風證券，半導體產業權威分析師陸行之也跳到大陸的國金證券。

群益金鼎證券總經理趙永飛表示，大陸一直都在找台灣證期人才，惠台31項措施公布後，專業人才西進情況沒有明顯增多，不認為會有嚴重「出走潮」。但他也坦言，以前證期從業人員要去大陸發展，會考慮到要多考一次證照，而惠台31項措施把門檻放寬，會讓更多人才「增加西進選擇」，對此應該要多一點擔憂。

(中國時報)