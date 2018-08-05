台歧視外來人士、卡台青發展！新聞透視－蔡政府失民心 剛剛好而已

總統蔡英文。(中時資料照)

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中國時報
李文輝

大陸周末前，又推台港澳居民取消就業許可證、獲台灣證券投顧業務資格者，可申請註冊大陸基金從業資格等兩項赴陸就業利多，相對日前綠委一番「陸配和外配差別待遇，剛剛好而已」謬論，格局高低立判。大陸一直推惠台措施，海納百川，台灣一直歧視外來人士、卡台青發展，兩相比較，民進黨政府失民心，恐也是剛剛好而已。

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今將舉行的金泉通水儀式，可說好事多磨。儀式前夕，金門縣長陳福海拋出通水、通電、通橋「新三通」建議，切中民心；陸方若體恤民瘼，盡釋前嫌好事做到底，想必民進黨政府也須尊重，也是對台灣人民的最大善意。

大陸對台政策脈絡一貫，硬更硬、軟更軟。以上述兩利多來說，溯自去年10月中共十九大總書記習近平政治報告所說，「率先同台胞分享大陸發展機遇，逐步為台胞在大陸學習、創業、就業、生活提供同等待遇。」

接著是今年2月中共中央提出綱領性的惠台31條措施，然後就是各地、各部委遍地開花的「惠台辦法」落地。相關法律法規該立該修該廢，循序漸進，提出到落實一年未滿。

大陸惠台政策的高效率，既不怕圖利台灣同胞被戴帽子、也不怕「和平演變」，要歸功習近平提的道路、理論、制度、文化等「四個自信」。

退萬步言，民進黨政府知道兩岸交流有偌大法定障礙《兩岸人民關係條例》，是民、國兩黨先後執政立法、修法下的歷史共業，有諸多規定不合時宜，偏偏不願或是故意擱置修正，藉此阻擋台灣人到大陸從商、就業（譬如不准參與千人計畫）、也阻止大陸人士來台，像為陸生來台求學設「三限六不」、為陸配設高於外配門檻等等。

執政黨的線性思考認為，大陸惠台措施不過是一貫的「統戰技倆」，否則為什麼會出現宋芸樺事件？然而，面對這些「統戰陰謀」，主管機關不是只有徒呼負負，而是要審時度勢，開放人才赴大陸、進台灣，不是力量分散，而是延伸。

(中國時報)

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