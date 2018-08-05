廈門台協喊話 勿再操控民生議題

廈門台商協會會長吳家瑩（本報資料照片）

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中國時報
／福建泉州報導

「兩岸通水」5日上午雙邊將各自舉辦通水典禮，陸方由大陸國台辦主任劉結一出席，反觀金門的台方典禮卻未見蔡政府派中央層級到場，態度明顯大不同。廈門市台協會長吳家瑩認為民生問題高於一切，大陸積極派出中央官員，民進黨政府卻表現出消極抵制，明明是嘉惠台胞的事情卻搞成這樣，這對金門民眾與廈門台胞恐怕都很失望。

資深台商表示，如果蔡政府真不樂見看到金門與大陸通水，那是否能計畫足夠預算投入金門的水廠建設與經濟振興，而非人在台灣出張嘴要金門人犧牲，卻沒有拿出實際行動。

位於大陸通水出海口的圍頭村黨支部書記洪水平也說，當初村裡聽到可幫忙輸水到金門，上上下下都很積極，坦言雖然過程中面臨拆遷也有經濟損失，但認為兩岸血濃於水，走過戰亂年代，原本對金門送的是炮彈，但這些年互相通婚送過去的是配偶，現在更進一步能送水到金門。

看到雙邊對通水典禮態度大不同，吳家瑩表示，兩岸同屬一個中國，本應和平一起做些事情，看到劉結一出席大陸通水典禮覺得感動，這沒什麼好作秀的，只是真正凸顯對台胞民生的重視，也反映出大陸惠及台胞的31條政策積極落實「是玩真的」。

反觀民進黨政府對金門縣政府的典禮低調不理，吳家瑩除覺得政府作為讓人失望，「民眾心裡都有數」，也批評陸委會副主委邱垂正當初在金門大學任教，理應更瞭解金門當地需求與心聲，卻沒有把這些反映給蔡政府。

他也說不只是金門，包含馬祖甚至澎湖也可能會有類似缺水缺電的問題，當大陸能協助發展供水供電，當伸出橄欖枝之後馬祖會不需要嗎？他認為蔡政府不應該再操控民生議題。

(中國時報)

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