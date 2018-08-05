賣總站求現 日統傳可能收攤！大環境差 國道客運錢途多艱

國道客運日統客運驚傳可能退場，台北市營業站還是照常營業載客、乘客不多。（陳君瑋攝）

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中國時報
／綜合報導
日統客運的斗六總部大樓（紅色汽車後）貼出「結束營業」公告，地上6層、地下1層求售1億2000萬元，震驚雲林縣各界，引發學生、老人搭車族恐慌。（周麗蘭攝）

雲林斗六日統客運總站求售，且不排除退場，消息一出，國道客運同業心有戚戚焉，由於大環境不景氣、一例一休衝擊、原油價格上漲，都造成客運營運成本提升，少子化及年改效應致消費緊縮，甚至兵役役期縮減，都令運量減少，加上高鐵競爭下，搭乘客運人數逐年下滑，平日更時常有一個班次僅有2、3人搭乘窘況，不少業者嘆經營客運虧本，愈來愈難賺錢。

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高鐵競爭 加速客源流失

和欣客運總經理辦公室主任王祖明表示，自從高鐵加入國內長途運輸市場後，雖然票價遠較客運昂貴，但是具備快速、省時、準時等優點，不少商務客和自由行旅客寧願搭乘較貴的高鐵，而捨棄客運，包括和欣在內的國內多家客運都流失不少客源。

王祖明說，和欣客運目前共有9條國道路線，去年與今年同期相比，多條路線都呈現搭乘客運旅客下滑的趨勢，尤其是平日更時常有一個班次僅有2、3人搭乘窘況，即使搭乘人數變少，車子還是得照開。

王祖明指出，政府實施一例一休後，必須增加駕駛和票務、站務等人力及加班費，人事成本提高，加上近期油價上漲，使得每家客運公司營運成本提高，去年和欣客運調漲轄下國道路線票價，但是收支還是無法打平。

一例一休 人事成本提高

統聯客運業務主管透露，高鐵與國道客運的的客人本來就有很大的重疊性，高鐵載客愈是成長，客運業者的經營愈是困難，且經營國道客運不像巿區公車有地方政府的虧損補賠，因此路線的規模如不足以支撐，就會影響運量。

以大環境來說，學生本來就是國道客運的大宗，尤其大學生有返鄉需求，現在少子化，不僅學生人數大幅趨減，還造成人口老化，搭車的老人如果過半，又只收半票，等於每趟出車都不敷成本，對客運業者無異雪上加霜。

少子年改 無異雪上加霜

另外像服兵役的阿兵哥本來也是國道客運的主要客群，但以前要當2年，後來役期愈縮愈短，甚至只當4個月或不用當，客源當然快速流失，而年改效應，使得大眾對於旅遊消費支出變得保守，可預期也將讓運量持續往下探。

業者觀察，從今年暑假到墾丁的遊客，從氛圍上估計比往年可能掉2成，換句話說，經營國道客運的大環境愈來愈差，如果沒有足夠路線營運，光靠少數路線，甚至只有冷門路線，終究難敵客人減少，只會愈來愈難經營。

(中國時報)

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